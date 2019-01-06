Eczane poşetleri ücretsiz olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde verilen poşetlerin ücretsiz olacağını müjdeledi. Bakanlığın konuya önem verdiğini; Eczacılar Odası’yla çalışma yürüttüğünü kaydeden Kurum, “15’e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Burada vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız” dedi.

Karabük’e yeni projeler

Karabük temasları esnasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, refahı ve kalkınmayı artıracak adımlara devam edeceklerini de dile getirdi. İktidarları döneminde Karabük’e 2 milyar 51 milyon lira yatırım yapıldığını ifade eden Kurum, şehrin gücüne güç katacak projelere yenilerinin ekleneceğini duyurdu. Karabük’te Millet Bahçesi yapılacağını, hava kirliliğiyle ilgili yapılacak yatırımların takip edileceğini anlatan Kurum, ayrıca şunları söyledi:

Safranbolu’ya millet bahçesi

“Safranbolu’da 21 dönüm alan üzerinde Millet Bahçesi Projesi hayata geçireceğiz. Belediyemize her türlü desteği vereceğiz. Bu sene bir milyona yakın turistin ziyaret ettiği Safranbolu’daki önemli projemiz sıfır atık. Bu bölgeyi, bu ilçeyi sıfır atıkta pilot bölge ilan ediyoruz. Bütün ilçede sıfır atık sistemine geçmek suretiyle projeyi başlatıyoruz. Bu proje bittiği zaman atıkların kaynağında ayrıştırıldığı, düzenli depolama sahasında bertaraf edildiği, organik atıkların kompost haline getirildiği, hiçbir çöpün yok edilmeden ayrıştırılmadan, artık çöp kovası, çöp kamyonu görmeyeceğimiz ilçemizi pilot bölge seçerek bu projeyi de gerçekleştireceğiz. Bu Türkiye’de bir ilk olacak. Safranbolu da bizim, Karabük’ümüzün, ülkemizin önemli bir değeri, bu anlamda proje önem arz ediyor.”