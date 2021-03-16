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Eğitim Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan Eczacılık Fakültelerinden mezun olan kişilerin katıldığı Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı sınavına kısaca EUS denir. Peki, EUS sınavına nasıl başvuru yapılır? 2020-EUS ek yerleştirme Sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:03:00 -
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

EUS, Eczalık Fakültesinden mezun olan adayların girdiği sınav adının kısaltılmış halidir. Sınavda başarı gösteren adaylar uzmanlık alanlarına göre bu sınavla yerleştirilir. Geçen ocak ayında yerleştirilemeyen öğrenciler, ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

2020-EUS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM’nin resmi internet sayfasında26 Şubat - 04 Mart 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 15 Mart 2021 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.” İfadesine yer verildi.

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçlarına https://www.osym.gov.tr/TR,20969/2020-eus-ek-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-15032021.html sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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