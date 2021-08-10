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Eğitim Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı başvurusu ne zaman 2021?
Eğitim

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı başvurusu ne zaman 2021?

Eczacılık Fakültelerinden mezun olan kişilerin katıldığı Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Peki, EUS başvurusu ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-08-10 17:30:00 -
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı başvurusu ne zaman 2021?

EUS başvurusu ne zaman 2021? EUS başvurusu nasıl yapılır? EUS, Eczalık Fakültesinden mezun olan adayların girdiği sınav adının kısaltılmış halidir. EUS sınavına girecek adaylar, sınav başvurusunun yapılacağı tarihi araştırmakta. İşte merak edilen haberin devamı…

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır 2021?

Adaylar 26 Eylül'de yapılacak olan EUS sınavına 10 - 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

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