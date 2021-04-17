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Sağlık Eczacılara güzel haber! Yarım saat süren işlerini 1,5 dakikada bitirecekler
Sağlık

Eczacılara güzel haber! Yarım saat süren işlerini 1,5 dakikada bitirecekler

Yerli girişimciler tarafından yurt çapındaki tüm eczacılara ücretsiz olarak sunulacak sistemle, eczacılar farklı ekranlardan sipariş işlemlerine zaman harcamayacak. Yeni hizmetle eczacıların yarım saat harcadığı sepet oluşturma işlemi 1,5 dakikada bitecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 14:51:00 -
Eczacılara güzel haber! Yarım saat süren işlerini 1,5 dakikada bitirecekler

Novadan, eczacılık sektörüne özel çözümlerle ekonomiye katma değer sağlamayı sürdürüyor. İhtiyaç duyulan ürünleri siparişi etmek için zaman, emek ve iş gücü kayıplarının önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade eden Novadan Kurucu Ortağı Haki Poyraz, “İhtiyaç duydukları ürünler için farklı ekranlardan ayrı ayrı sipariş vermek zorunda kalan eczacılar bu sistemle sipariş işlemlerinde kaybettikleri zamanı ürünleri tek ekrandan görüp sipariş vererek minimuma indirebilecek. Patentli çoklu arama hizmetimiz, bir eczacının yarım saatte yaptığı sepet oluşturma işini 1,5 dakikaya düşürüyor. Eczacılar alacakları ürünlere tek kaynaktan daha hızlı ulaşabilecek.” bilgisini verdi. 

Eczacıya yılda 20 bin TL tasarruf olanağı 

Eczanelerde son kullanma tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünler için takas sistemini de geliştiren şirket, eczacıların hayatlarını kolaylaştırıyor. Eczanelerin alacakları ürünleri yüksek stok maliyetine girmeden kendilerine uygun miktarlarda ve en uygun fiyata platformda satış yapan eczacılardan alabilmelerini sağlıyor. Böylece eczaneler, son kullanma tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünlerin çöpe atılmasını engelleyerek yılda ortalama 20 bin TL’lik kayıptan kurtulabiliyor.

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