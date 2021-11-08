"Eczacılar iflasta" diyerek geldi, halkın iflası için harekete geçti! "Senede 1 değil 4 defa zam yapılmalı"

Bazı ilaç üreticileri şubat ayında yapılacak döviz kuru güncellemesinden önce piyasaya ilaç arzını yavaşlattı. Şubat ayı sonrasında ilaçları daha yüksek fiyattan satma planı yapan firmalar, milletin sağlığıyla oynuyor. Eczaneler ve ecza depoları talepte bulunmasına rağmen birçok ilaca ulaşamıyor. Ulaşılamayan ilaç sayısının 650’yi bulduğu belirtiliyor. Piyasaya sürülmeyen ilaçlar arasında grip, ishal, bebek kremi gibi ilaçların yanında bazı kanser, şeker ve kalp ilaçları bile var.

İlaç firmaları zam için ürünleri saklıyor

Yenişafak'ın haberine göre eczaneler de sıkıntıyı doğruluyor. Grip ilacından hayati önem taşıyan ilaçlara kadar birçok ilacın temin edilemediğini belirten eczacılar, “Kanser ilacı, çarpıntı ilacı kadar hatta en basit grip ilacını bile bulamıyoruz. Eczane depolarında da ilaç yok. Bazı ilaç firmaları ya üretim yavaşlatıyor ya da ürünlerini saklıyor” dedi.

Hastaları mağdur ediyorlar

Bir reçete ile sadece tek bir eczanede işlem yapılabildiğini aktaran eczacılar şu bilgileri paylaşıyor:

“İlacının tamamını tek bir eczaneden temin edemeyen vatandaşlar reçete bozdurmak zorunda kalıyor. Bulduğu ilacı SGK ile alıyor, bulamadığı ilacı başka bir eczaneden parası ile satın alıyor. Günde en az on hasta aynı ilacı soruyor. Aynı zamanda zam geleceği için psikiyatri ilaçları, el titreme ilacı, grip ilaçları da yok. Kan sulandırma ilacı hiçbir eczanede bulunamıyor. Firmalar hastaları mağdur ediyor ama elimizden bir şey gelmiyor.”

İlaç firmalarının sözcüsü oldu, senede 1 değil 4 defa zam istedi

Öte yandan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan ise adeta ilaç firmalarının sözcülüğünü yaptı. İlaç firmalarının zammına destek olan Özcan, senede bir değil 4 defa zam yapılması gerektiğini söyledi.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şeker Pınar Özcan ise “Tüm eczanelerde büyük bir ilaç sıkıntısı var. Bazı reçetelerdeki beş ilaçtan üçünü veremiyoruz. Bazı ilaçlarda da okulların açılması nedeniyle vakalar arttığı için sıkıntı yaşandı. İlaçlardan bazılarının, döviz kuru nedeniyle zam alması bekleniyor. Bu yüzden firmalar tarafından piyasaya sokulmadığını görüyoruz. Zamdan sonra hepsi bollaşıyor. Yine aynı durumu yaşayacağız. Senede bir defa zam yapılmamalı. Zammı dörde bölersek stok yapma ve depolama sorununu ortadan kaldırırsınız.” ifadelerini kullandı.

"Firmalar kar etmeyecekleri ürünleri getirmeyecekler"

Firmaların kar etmeyeceği kaygısını da dile getiren ve ilaç fiyat kararnamesinde revizyon isteyen Özcan, “Şöyle bir sıkıntı var. Belki bazı ilaçlar Türkiye’ye hiç gelmeyecek. Döviz kuru çok yükseldi. Makas açıldıkça belki firmalar kar etmeyecekleri ürünleri getirmeyecekler. İlaç fiyat kararnamesinde revizyon lazım. Halk sağlığını etkiliyor. Eczanelerimizde çok fazla tepki çekiyoruz. Vatandaşlarla biz bire bir karşı karşıya geliyoruz” dedi.

'Eczacılar iflasta' diyerek seçildi, halkın iflası için çalışıyor

Geçtiğimi Eylül ayında "eczacılar iflasta" diyerek İstanbul Eczacı Odası’nın başına gelen Şeker Pınar Özcan, ilaç firmalarının sözcüsü olması "halkın iflası için çalışıyor" dedirtti.

Eczacıların sorunlar yaşadığını ve iflas ettiğini iddia eden Özcan, “En önemlisi eczaneler ekonomik olarak ayakta kalmak zorunda. İlaç fiyatlarımızı belirlediğimiz İlaç Fiyat Kararnamesi, bir an önce enflasyon oranlarına göre güncellenmeli. Kararname çıktığı 2004 yılından sonra bir kez 2009 yılında güncellendi, sonrasında bir daha güncellenme yapılmadı. Eczaneler gizli iflasta. Dayanacak nokta kalmadı” diye konuşmuştu.