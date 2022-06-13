Eczacıbaşı’ndan taziye mesajı

Helikopteri arama çalışmaları sırasında iyi haber beklediklerini hatırlatan Eczacıbaşı, şöyle konuştu:

“1-2 saat öncesine kadar bir ümitle bekledik. Aramalar üç gündür sürüyordu. Sonunda helikopterin enkazına ulaşıldı. Maalesef, 7 yolcunun da hayatını kaybetmiş olduğu saptandı. Biz de dört arkadaşımızı maalesef bu kazada kaybettik. Dört tane çok genç, çok başarılı, pırıl pırıl genç arkadaşımızı maalesef kaybettik. Acımız çok büyük. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine de başsağlığı, sabırlar diliyorum.”

Eczacıbaşı, cenazelerin Türkiye’ye getirilmesi için gerekli her adımın atıldığını da anlattı.

Eczacıbaşı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük’e ve tüm diplomatlara olayın en başından bu yana verdikleri büyük destek nedeniyle teşekkür etti.

Bülent Eczacıbaşı, İtalyan makamlarının da ellerindeki tüm imkânları kullanarak aramayı sonuçlandırdıklarını belirterek, onlara da teşekkür borçlu olduklarını söyledi.

İtalya’nın Lucca kentinden Treviso’ya gitmek üzere 9 Haziran’da havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, helikopterin enkazını dün bin 922 metre yükseklikte tespit etmiş ve kısa süre sonra kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı.