Eczacıbaşı’nda 8 haftada 27 yapay zekâ ajanı! Hedef 3,8 milyon avro

Eczacıbaşı Topluluğu’nun Microsoft teknolojileriyle hayata geçirdiği “Görevimiz: Yapay Zeka / Mission AI” programı, yapay zekâyı günlük iş süreçlerine taşıyor. Tedarikçi risk yönetiminde iki haftaya kadar uzayan karar alma süresini üç günün altına indiren program, doğal kaynaklar operasyonlarında analitik işlem süresini yüzde 90’ın üzerinde azalttı. Belirli operasyonel alanlarda ise aksiyon alma süresi yüzde 75’e kadar kısaldı. Program, Microsoft Global tarafından küresel başarı hikâyeleri arasında gösterildi.

Yapı ürünleri, sağlık ve doğal kaynaklar başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren topluluk, programı çalışanların gerçek iş ihtiyaçlarına çözüm geliştirmesi ve başarılı uygulamaların kuruluşlar arasında yaygınlaştırılması amacıyla başlattı. Microsoft Copilot Studio ve Microsoft Foundry kullanılarak yürütülen çalışma, yapay zekâ kullanımını ortak bir yapı altında geliştirmeyi ve ölçeklendirmeyi hedefliyor.

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Eczacıbaşı Topluluğu Teknoloji Grup Başkanı Ayşe Kabaş Fıçı, “Yapay zekadan beklediğimiz, çalışanlarımızın günlük işlerinde karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmesi ve kararlarını daha hızlı, daha güçlü bir bilgi temeliyle alabilmelerini sağlaması. ‘Görevimiz: Yapay Zeka’ programında hareket noktamız işi en iyi bilen ekiplerimizin fikirleri oldu. Şimdi önceliğimiz somut fayda sağlayan çözümleri topluluk kuruluşlarımıza yayarak elde ettiğimiz kazanımları büyütmek” dedi.

Sekiz haftada 358 fikirden 27 çözüme

Üst yönetim sponsorluğunda yürütülen sekiz haftalık programda, topluluk ekiplerinin sunduğu 358 yapay zekâ fikri değerlendirildi. Bu fikirlerin 57’si kuluçka aşamasına taşındı; 27 yapay zekâ ajanı prototipi geliştirildi. Bunların 12’si, topluluk genelinde uygulanabilecek yüksek etkili çözümler olarak öne çıktı.

Tedarik zinciri, lojistik, kurumsal iletişim ve pazarlama gibi alanlara odaklanan ekipler, kendi iş süreçlerindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak çözümler üretti. Teknik uzmanlığı sınırlı çalışanlar düşük kodlu geliştirme araçları sunan Microsoft Copilot Studio’dan yararlanırken, daha gelişmiş ve özelleştirilebilir ajanlar için Microsoft Foundry kullanıldı. Program, yapay zekâ, analitik ve yazılım çözümlerinde uzman Microsoft çözüm ortağı Mindworks tarafından desteklendi.

Karar alma ve analiz süreçlerinde somut kazanımlar

Program kapsamında geliştirilen Sentra ajanı, tedarikçi risk yönetiminde iki haftaya kadar uzayan karar alma döngülerini üç günün altına indirdi. Doğal kaynaklar operasyonlarında kullanılan Maden360 ajanı ise analitik işlem süresini yüzde 90’ın üzerinde azalttı. Erken uyarı mekanizmaları, ekiplerin riskleri daha erken görmesine ve sorunlar büyümeden harekete geçmesine yardımcı oldu.

Program için öngörülen toplam değer 3,8 milyon avro olarak hesaplanırken, yıllık 5.000 saatlik kapasite açığa çıkarıldı. Geliştirilen çözümlerin topluluk kuruluşlarına uyarlanıp yaygınlaştırılmasıyla bu etkinin büyümesi bekleniyor. Çoğu minimum uygulanabilir ürün aşamasında olan prototiplerin tam devreye alınması için SAP, CRM ve ERP sistemleriyle ileri entegrasyon çalışmaları planlandı.

Yapay zekâyı kurumsal bir yetkinliğe dönüştüren iş birliği

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise programın amacını şöyle değerlendirdi: “Görevimiz: Yapay Zeka programında Microsoft’un temel hedefi, Eczacıbaşı’nda yapay zekayı tekil pilot projelerin ötesine taşımaktı. Yapay zekanın kurumsal ölçekte yönetilen, güvenli ve ölçeklenebilir bir yetkinliğe dönüşmesini amaçladık. Program kapsamında fikirler sistematik biçimde değerlendirildi ve üretime hazır yapay zeka ajanları geliştirildi. Böylece yapay zekanın grup genelinde sürdürülebilir bir işletim modeline dönüşmesi için gerekli yapı kuruldu.”

Microsoft, programın tasarım ve uygulama süreçlerine teknoloji altyapısının yanı sıra mimari yönlendirme, yönetişim yaklaşımı ve teknik rehberlikle katkı sağladı. Çalışmada Copilot Studio ve Microsoft Foundry’nin yanı sıra Azure AI Services, Azure OpenAI, Microsoft Power Platform, Microsoft Teams ve SharePoint teknolojilerinden yararlanıldı.