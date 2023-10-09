Eczacıbaşı Topluluğu'nun eğitime katkısı sürüyor

Eczacıbaşı Topluluğu, eğitime destek faaliyetleri kapsamında, üretim tesislerinin bulunduğu Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kurucuları Nejat F. Eczacıbaşı'nın adını taşıyan 24 derslikli bir ilkokul inşa etti.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, okulun açılış törenine, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Zarife Seçer, Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Yasin Vural, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya katıldı.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Faruk Eczacıbaşı, 1967 yılında Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ve başarılı gençlere sağladıkları eğitim bursuyla Türkiye'nin eğitim hayatına desteklerinin başladığını bildirdi.

Eczacıbaşı, o tarihten bu yana grup şirketleriyle birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarla on binlerce çocuğun ve gencin eğitimlerine destek sağladıklarını anlattı.

Faruk Eczacıbaşı, "Bugün burada, Türkiye'nin ilk ve en büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi ve ihracatçısı olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin ve doğal kaynaklar alanında öncü şirketlerimizden Esan'ın en ileri teknolojilerle donatılmış üretim tesisleriyle, neredeyse yarım yüzyıldır var oldukları Bozüyük'te, içinde Eczacıbaşılıların kendi çocuklarının da okuduğu bu okulun açılışını yapmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Binlerce öğrenci eğitim görecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Şubat 2020'de imzalanan protokolün ardından inşaatına Nisan 2021'de başlanan Dr. Nejat F. Eczacıbaşı İlkokulu yaklaşık 75 milyon liraya mal oldu.

Yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alana yayılan okulda 24 derslik, 3 ana sınıfı, oyun salonu, kütüphane, mutfak, konferans salonu, soyunma odası, revir ve rehberlik sınıfı bulunuyor. 720 kişi kapasiteli okulda 2023-2024 yılında ikili öğretimle 1.400 öğrenci eğitim görecek.