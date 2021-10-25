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Ekonomi Eczacıbaşı Topluluğu’na IDC 2021’de dört ödül
Ekonomi

Eczacıbaşı Topluluğu’na IDC 2021’de dört ödül

IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde Eczacıbaşı Topluluğu ve kuruluşları dört ödüle layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 21:50:00 -
Eczacıbaşı Topluluğu’na IDC 2021’de dört ödül

International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından bu yıl “Dijital Ekonominin Yükselişi ve CEO’ların Yeni Gündemi” teması ile düzenlenen Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde 150’den fazla proje yarıştı. Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun “Yılın Dijital Dönüşüm Lideri” seçilirken, Eczacıbaşı Holding Dijital Mentor uygulaması da “İşin Geleceği” kategorisinde birinciliği elde etti. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri de VitrAmax projesi ile “Dijital Altyapının Geleceği” kategorisinde, VitrA Dijital Dönüşüm projesi ile de “İşletmenin Geleceği” kategorisinde iki ayrı üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

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