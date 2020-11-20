Eczacıbaşı Topluluğu 12'nci sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

İSTANBUL(AA) - Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 2008 yılından bu yana hazırlanan ve kamuoyu ile de paylaşılan sürdürülebilirlik raporlarının 12'ncisi yayınlandı.

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, raporlarda, Topluluk kuruluşlarındaki faaliyetlerin, ürün ve hizmetlerin sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri ile sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesine yönelik politika ve uygulamalar yer alıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından yayınlanan 2019 yılı raporunda, sürdürülebilirlik önceliklerinde önemli uygulamaların hayata geçirildiği, iklim ve çevresel etkilerin azaltılmasında ilerleme kaydedildiği vurgulanıyor. Rapora göre Topluluk, ton başına enerji tüketim değerini baz yıl olan 2016’ya göre yüzde 3,5 ve sera gazı emisyonunu yüzde 2,2 oranında azaltırken, geri kazanılan ve yeniden kullanılan atık oranını ise bir önceki seneye göre yüzde 12 artırmayı başardı.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun temel öncelikleri arasında yer alan fırsat eşitliği konusunda; işe alımda, istihdamda ve yönetimde kadın çalışan oranının yükseltilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğüne dikkat çekilen raporda, bu çalışmalar sonucunda beyaz yaka kadın çalışan oranının işe alımda yüzde 40’a, istihdamda ise yüzde 34,3’e yükseltildiği belirtiliyor.

Faaliyet süreçlerinin iyileştirilmesi, yeni ürün ve iş modellerinin geliştirilmesine yönelik inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının, sürdürülebilirlik performansına da büyük katkı sağladığı aktarılan raporda, bu kapsamda 130 yeni projenin hayata geçirildiği ve 52 patent başvurusunun gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

“Eczacıbaşı Topluluğu’nda, toplumsal yaşamın gelişimine katkı sağlamak, kuruluşumuzdan bu yana koruduğumuz bir sorumluluk ve aynı zamanda kurum kültürümüzün önemli bir parçasıdır” ifadesine yer verilen raporda, 2017’de İKSV tarafından Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle başlatılan Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart projesiyle, 2019 itibariyle toplam 6 bin öğrenciye ulaşıldığına, Eczacıbaşı Spor Kulübü ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı aracılığıyla diğer toplumsal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürüldüğüne, gönüllü faaliyetler yürüten Eczacıbaşı Gönüllülerinin fayda sağladığı kişi sayısının 90 bin'e ulaştığına da dikkat çekiliyor.

