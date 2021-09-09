Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’nin

Şahin ve Türeci, 2019 yılının son aylarında başlayıp hızla tüm dünyaya yayılarak milyonlarca insanın hastalanmasına ve yüz binlercesinin ölümüne neden olan SARS-COV-2’ye karşı bir yıldan daha kısa sürede etkili ve güvenilir bir aşı geliştirerek, tıp tarihinde kayda değer bir başarıya imza atmaları nedeniyle Tıp Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Topluluğun 79’uncu, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri’nin 62’nci yılına, dünyayı ve Türkiye’yi yaklaşık 2 yıldır kuşatan salgın koşullarında ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Virüs, çok kısa sürede nasıl küresel bir salgına dönüşmüşse insanlığın, milletlerin, devletlerin felaketlerle mücadelesi de küresel olmak zorundaydı. Çözümün sınırları olamazdı. İki bilim insanının, Almanya’da bir Amerikan firmasıyla iş birliği yaparak çok kısa sürede bütün dünyaya sunduğu aşı geleceğe dair umudumuzu daha da güçlendirdi. 4 milyonun üzerinde can kaybı yaşayan dünya, 2 yıl dolmadan 5 milyar doz dolayında aşı yapabildiyse bu onların katkılarıyla gerçekleşebildi.”