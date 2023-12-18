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Spor Eczacıbaşı Dynavit, 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu!
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu!

Yeniakit Publisher
2023-12-18 12:58:00 -
Eczacıbaşı Dynavit, 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu!

Eczacıbaşı Dynavit, 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Vakıfbank’ı 3-2 yenerek şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Kadın voleybolunda Dünya’nın en büyüğünü belirleyen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Eczacıbaşı Dynavit, rakibi Vakıfbank’ı finalde 3-2 mağlup ederek 2023 FIVB Dünya Kulüpler şampiyonu oldu ve şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Bu yıl Çin’in ev sahipliğinde, Hangzhou şehrinde düzenlenen ve büyük ilgiyle takip edilen şampiyonada kazanmayı başaran Eczacıbaşı Dynavit, Dünya’nın en prestijli voleybol kupalarından birini müzesine götürdü. 2023 yılını şampiyonlukla tamamlayan turuncu beyazlılar, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluk kupasını üçüncü kez müzesine götürdü.

Türkiye saati ile 14.30’da başlayan karşılaşmayı Huanglong Sports Center salonunda yüzlerce voleybol sever yerinden takip etti. Dev mücadelede Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı; 19-25, 25-23, 25-23, 23-25 ve 15-9’luk set skorlarıyla 3-2 kazandı. Bu skorla altın madalyaya ulaşan turuncu beyazlılarda, orta oyuncu Jovana Stevanovic en iyi orta oyuncu, Elif Şahin en iyi pasör ve takım kaptanı Tijana Boskovic en iyi pasör çaprazı ve şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi.

Final karşılaşmasında; Eczacıbaşı Dynavit’te, kaptan Tijana Boskovic 28 sayı, Hande Baladın 19, Alexa Gray 17, Sinead Jack-Kısal 14 sayıyla galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular, 14 blok ve 4 servis sayısı elde etti. 

Finalde Türk derbisi

Dünya’nın en prestijli voleybol turnuvalarından olan FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon CEV Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, izleyicilere voleybol şöleni yaşattı. Solukların kesildiği finali Eczacıbaşı Dynavit kazanarak toplamda 81. kupasını müzesine götürdü.
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