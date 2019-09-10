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Ecrin bebek olayında flaş gelişme! Ecrin bebeğe ne oldu?

7 Mayıs 2019'da Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık Köyü'nde kaybolan ve 22 gün sonra cansız bedeni bulunan Ecrin bebekle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte, Ecrin bebek olayında flaş gelişme...

10 Eylül 2019 Salı 22:27
Ecrin bebek olayında flaş gelişme! Ecrin bebeğe ne oldu?

7 Mayıs 2019'da Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık Köyü'nde kaybolan ve 22 gün sonra cansız bedeni bulunan Ecrin bebekle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte, Ecrin bebek olayında flaş gelişme...

Türkiye'nin yüreğini yakan olay 7 Mayıs 2019'da yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı aracılığıyla tüm Türkiye'nin öğrendiği Ecrin bebeğin kaybı herkesi fazlasıyla üzdü. 1,5 yaşındaki Ecrin üvey babaannesi ve amcasının yanından 7 Mayıs'ta kayboldu. Küçük çocuğun kaybolduğu bilgisi çocuğun annesi ve üvey babasına saatler sonra haber verildi. Aynı şekilde çocuğu son gören babaanne ve amca söz konusu kaybı güvenlik güçlerine son derece geç haber verdi.

Kemik parçalarına ulaşıldı

Samsun'un Vezirköprü İlçesine bağlı Alancık Köyü'nde yaşayan az sayıda insan Ecrin bebeğin kaybolduğunu öğrendikleri andan itibaren köyü karış karış aradı. Ecrin'in annesi Sevcan ve üvey babası Deniz Kurnaz 22 gün boyunca çocuklarının aile büyükleri tarafından evlatlık olarak verildiğini savundu. Bu arada oklar üvey babaanne ve üvey amca Özkan Kurnaz'a çevrildi. Amcanın çocuğu kaza sonucu öldürmüş olabileceğinden, Ecrin'i öz babasına verildiğine kadar birçok iddia gündeme geldi. Ancak 22 gün sonra çocuğun cansız bedenine ve giysi parçalarına ulaşıldı.

Ecrin bebek olayında flaş gelişme!

Olayın ardından aile üyeleri önce birbirlerini sonra köydeki bazı aileleri suçladı. Küçük Ecrin’in cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu’nda inceleniyor. Ancak Müge Anlı ve Profesör Doktor Şevki Sözen Adli Tıp Kurumu'nda gelecek raporda çocuğun beden bütünlüğünün korunmadığı için sağlıli bir sonuç çıkamayacağını belirtti. Ecrin kaybolduğunda üvey babaannenin ileri sürdüğü 'hayvan kaçırmıştır, parçalamıştır' iddiası ise uzun süre tartışılmıştı. Anlı ve Sözen beden bütünlüğü bozulan minik çocuğun kemiklerinde hayvan DNA'larının çıkmasının olası olduğunu ancak kesin ölüm sonucunun netleştirilmesinin mümkün olamayacağını işaret etti.

Yeni bir hayat kurdular

Sevcan ve Deniz Kurnaz çifti aile evinden ayrılıp, Amasya’da yeni bir hayat kurdu. Canlı yayına bağlanan Deniz Kurnaz, “Artık bu konu hakkında konuşmayacağım. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Ama kalıbımı basarım o çocuk oraya tek başına gidemez” ifadelerini kullandı.

Flaş gelişme

Daha önce canlı yayına katılan ve amca Özkan’ın olay günü yaptıklarını anlatan Muhammet Yahşi’nin bir yakını bugün canlı yayına katıldı. Söz konusu kadın Muhammet Yahşi’nin babası Ali Yahşi’nin olaydan birkaç saat sonra çocuğun Özkan Kurnaz tarafından birilerine verilmiş olabileceğini iddia ettiğini belirtti. Ancak konu hakkında Ali Yahşi bir açıklama yapmadı. Gözler Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuçlara çevrildi…

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 22:27
  1. Amasya
  2. Ecrin bebek olayında flaş gelişme!
  3. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  4. Deniz Kurnaz
  5. Özkan Kurnaz
  6. Sevcan Kurnaz
  7. Ecrin bebek
  8. Ecrin Kurnaz
  9. Samsun’da kaybolan Ecrin Kurnaz’ı aramalarda son durum

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