ECOWAS'tan üye ülkelere 3 milyar dolarlık yatırım

ABUJA (AA) - Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), üye ülkelere yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım desteği yaptı.



ECOWAS Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBID) Başkanı George Nana Agyekum Donkor, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sahra Altı Afrika'daki ülkelere yatırım desteklerinin devam ettiğini açıkladı.



Üye devletlerle iş birliği yaparak ihtiyaç duyulan şehirlerde iş merkezi, ibadethane ve yol gibi projeler yürüttükleri bilgisini paylaşan Donkor, "EBID olarak üye ülkelerde 2,9 milyar dolarlık yatırım yaptık." dedi.



Donkor, taşımacılık, tarım, enerji, sağlık, sanayi ve kırsal kalkınma alanında yürütülen projeler sayesinde binlerce kişiye de doğrudan ve dolaylı olarak istihdam alanı açıldığı bilgisini paylaşarak üye ülkelere destek çağrısı yaptı.



ECOWAS'ın ekonomik ayağı olan ve merkezi Togo'da bulunan EBID, üye ülkelere yatırım ve kalkınma desteği sağlıyor.

