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Aktüel ECOWAS, Mali'de sivil geçiş için askere verdiği sürenin dün itibarıyla başladığını açıkladı
Aktüel

ECOWAS, Mali'de sivil geçiş için askere verdiği sürenin dün itibarıyla başladığını açıkladı

Sivil geçiş sürecinin sağlanmasıyla askeri cunta feshedilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:17:00 -
ECOWAS, Mali'de sivil geçiş için askere verdiği sürenin dün itibarıyla başladığını açıkladı

DAKAR (AA) - Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali'deki askeri cuntanın 18 aylık geçiş süreci kararını kabul etti ve sürenin dün itibarıyla başladığını duyurdu.

Gana'nın başkenti Akra'da dün toplanan ECOWAS heyetinin, Mali'deki askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) ile uzlaştığı metin kamuoyuyla paylaşıldı.

Metne göre, cuntadan, Başbakan Boubou Cisse de dahil alıkonulan tüm siyasilerin serbest bırakılması istendi.

Geçiş sürecinin cumhurbaşkanı ve başbakanının sivil olması gerektiği yinelenerek, yaptırımların da ancak o zaman kalkacağı belirtildi.

- Sivil geçiş başlayınca cunta feshedilecek

Sivil geçişin sağlanmasıyla CNSP'nin de feshedileceği kaydedildi.

CNSP'nin 18 aylık geçiş süreci kararı kabul edilirken, sürenin dün itibarıyla başladığı vurgulandı.

ECOWAS adına ara buluculuk görevi üstlenen Eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın da bir hafta içinde başkent Bamako'da görüşmelerde bulunacağı bilgisi paylaşıldı.

- "Cumhurbaşkanı asker de olabilir" maddesi tepki çekmişti

CNSP, geçiş sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere toplumun farklı unsurlarıyla 10-12 Eylül'de Bamako'da çeşitli görüşmelerde bulunmuştu.

CNSP, bu görüşmelerin kapanış oturumunda, geçiş sürecinin detaylarının yer aldığı bir şartı kamuoyuyla paylaşmıştı.

CNSP lideri Assimi Goita imzalı şarta göre, geçiş süreci 18 ay olacak ve bu sürenin sonunda seçimlere gidilecek. Sürece liderlik edecek cumhurbaşkanı asker ya da sivil olabilecek.

- Muhalefetten tepki

Muhalefet platformu M5 RFP ise şartın Mali halkının görüşlerini yansıtmadığına dikkati çekerek çoğunluğun sivil bir cumhurbaşkanı istediğini belirtiyor.

M5 RFP, askeri, bu süreci kendi çıkarına kullanarak iktidara gelme amacı gütmekle suçluyor.

- ECOWAS 1 yıllık geçiş süreci istemişti

ECOWAS ise 7 Eylül'de Nijer'de yaptığı olağan zirvesinde, geçiş sürecinin en fazla 1 yıl olması yanında sivil bir cumhurbaşkanı ve başbakan istediğini duyurmuştu.

Cuntaya yol haritası belirlemesi için 15 Eylül'e kadar süre veren ECOWAS, 14 üye ülkenin hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatması ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmasını içeren yaptırımların da ancak bu şartların yerine getirilmesiyle kademeli kaldırılacağını bildirmişti.

- Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını açıklamıştı.


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