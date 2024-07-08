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Dünya ECOWAS dağılmanın eşiğine geldi! İtiraf gibi açıklama
Dünya

ECOWAS dağılmanın eşiğine geldi! İtiraf gibi açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-08 01:53:00 -
ECOWAS dağılmanın eşiğine geldi! İtiraf gibi açıklama

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Burkina Faso, Nijer ve Mali'nin bloktan ayrılma kararını, topluluğun dağılması ve güvensizliğin artmasına yol açtığını duyurdu.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "63. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde konuştu.

Touray, dolaşım özgürlüğü ve ortak pazarın, topluluğun en önemli faydalarından bazıları olduğunu ancak Burkina Faso, Nijer ve Mali'nin ayrılması halinde bunların tehdit altında olduğunu söyledi.

Bu üç ülkede 500 milyon doları aşan ekonomik projelerin finansmanının da durdurulabileceğini ya da askıya alınabileceğini kaydeden Touray, "Bu faydalar göz önünde bulundurulduğunda, parçalanmanın sadece insanların hareket ve yerleşme özgürlüğünü engellemekle kalmayacağı, aynı zamanda bölgedeki güvensizliği daha da kötüleştireceği açık." dedi.

Touray, üç ülkenin çekilmesinin özellikle istihbarat paylaşımı ve terörle mücadeleye katılım açısından güvenlik işbirliğine büyük bir sorun teşkil edeceğini kaydetti.

Burkina Faso, Mali ve Nijer ilk zirvelerini düzenlemişti
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ECOWAS'tan ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran Burkina Faso, Mali ve Nijer, cuma günü Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini düzenlemişti.

Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonunu" kurmayı öngören ortak bildiri imzalanmış, Mali Cumhurbaşkanı Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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