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Gündem Economist dergisinden Kılıçdaroğlu'na üzücü haber! Seçimi Erdoğan'ın kazanmasını öngörüyoruz
Gündem

Economist dergisinden Kılıçdaroğlu'na üzücü haber! Seçimi Erdoğan'ın kazanmasını öngörüyoruz

Yeniakit Publisher
2023-04-04 11:42:00 - 2023-04-04 11:44:09
Economist dergisinden Kılıçdaroğlu'na üzücü haber! Seçimi Erdoğan'ın kazanmasını öngörüyoruz

The Economist dergisinin araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU), Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimi Erdoğan'ın kazanmasını öngördüklerini belirtti.

Londra merkezli dergi The Economist'in araştırma ve analiz bölümü olan Economist Araştırma Birimi (EIU) 14 Mayıs'taki seçimlere dair bir değerlendirmede bulundu.

Economist Intelligence Unit'in (Economist Araştırma Birimi) kıdemli araştırmacıları Agathe Demarais ve Adeline VanHoutte, "Yarışın mevcut cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında olduğuna şüphe yok" değerlendirmesinde bulundu.

"ERDOĞAN'IN KAZANMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyundaki profilinin güçlü oluşuna ve medya üzerindeki ağırlığına değinilen analizde, "Erdoğan seçim yaklaştıkça maaş artışı ve düşük kredi faizi gibi bir dizi somut adımlar atarak 'seçim ekonomisi' taktiğini kullanıyor. EIU, muhafazakar seçmenlerin çoğunun desteğini elinde tutan Erdoğan'ın yeniden seçileceğini öngörüyor" denildi.

ERDOĞAN'IN RAKİBİ EKONOMİK PARAMETRELER

Erdoğan'ın bu avantajına rağmen; sıra dışı maliye politikası, yüksek enflasyon, düşen alım gücüyle "sendeleyen/bocalayan" bir ekonomiyi yönetmeye çalışmasının Erdoğan için seçimi zorlaştıran etmenler olduğu kaydedildi. Bunlara ek olarak da Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin belirsizlik oluşturduğunun altı çizildi.
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SEÇİMİ KAZANACAK OLANI BEKLEYEN ZORLUK

EIU'nun analizinde, "Depremler, seçim öncesi verilen vaatler ve bazı genişlemeci politikalar göz önüne alındığında, iktidara kim gelirse gelsin, büyük bir kamu açığına başkanlık etmesi kuvvetle muhtemeldir" denildi.

BATI'YA DÖNÜK POLİTİKA

Seçimi kazanmaları halinde Batı eksenli bir politika izleyeceğini yayımladıkları "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"yle de deklare eden Millet İttifakı'na, yabancı basın ciddi destek veriyordu. Ancak son dönemlerde, Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkaran analizlerde ciddi anlamda düşüş yaşanıyor. Altılı masanın ilk günlerde estirdiği "kazanacağız" rüzgarının, uluslararası basında da dindiği görülüyor.

Erdoğan ve kabinesinin deprem bölgesinde 7/24 gösterdiği çaba, atılan temeller; ekonomide emekliler başta olmak üzere açıklanan reformlar, Kılıçdaroğlu'nın gafları, Millet İttifakı'nın dağınık görüntü vermesi gibi sebepler, kararsız seçmenlerin Cumhur İttifakı'na yönelmesini sağladı. Bu son anket sonuçlarına da yansıdı.

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Yorumlar

Beybora

Durun yahu By by kemal kazanırsa emeklilere 8500- TL bayram ikramiyesi,çiftcilere bedava traktör,depremzede kardeşlerimize bedava ev virecekmiş yaşadık hadi bakalım

Gültekin

Yabancıların öngörüsüne katılmamak mümkün değil.
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