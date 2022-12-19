Ecevit'in sözlerini hatırlattı! Erdoğan'dan CHP'ye: Sıkıyorsa şimdi de had bildirin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın Emeği Zirvesi programında konuştu.

Başörtüsü kapsamında hazırlanan yeni Anayasa teklifini değerlendiren Erdoğan, Bülent Ecevit'in başörtülü milletvekili Merve Kavakçı'ya, TBMM'yi kışkırtarak, "Bu kadına haddini bildirin" dediğini hatırlattı.

Sıkıyorsa şimdi de "had bildirin" bakalım!

CHP'nin Bülent Ecevit zihniyetinin uzantısını olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

Hatta 1999 seçimlerinde milletin oyları ile Meclis'e giren bir kadın milletvekiline bu ana muhalefetin geçmişteki temsilcisi durumunda olanlar ne demişti? "Bu kadına haddini bildirin." demişti. Ne demek bu ya? Yani parlamentoya milletin oylarıyla seçilerek gelen bir başörtülü kadına "Bu kadına haddini bildirin." demek ne demek ya?

Ey CHP siz onların devamısınız. Hiçbir farkınız yok. Hadi sıkıyorsa şimdi de "had bildirin" bakalım.