ECE, Türk markalarını Avrupa’ya taşıyacak

XProje yönetim şirketi ECE Türkiye, Türk markalarını Avrupa’ya açılma noktasında destekleme kararı aldı.

Şirketin CEO’su Stefan Zeiselmaier markaların uluslararası çapta büyümenin ortaya çıkarttığı riskleri aşmaları için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Türkiye’nin potansiyeline güvendiklerini kaydeden Zeiselmaier, “Bu kapsamda önemli adımlar atıyor, çalışmalarımıza ara vermiyoruz” dedi.

ECE Türkiye Kiralama Direktörü Tamas Turi ise amaçlarını dünya perakendelerini Türkiye'ye çekmek olarak açıklayarak, "Ayrıca D'S Damat, DeFacto, Colin's ve FLO gibi Avrupa'ya açılan markaların adedini arttırmayı hedefliyoruz" dedi.