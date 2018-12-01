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ECE, Türk markalarını Avrupa’ya taşıyacak

Türk markalarını Avrupa’ya açılma noktasında destekleme kararı alan XProje yönetim şirketi ECE Türkiye, ayrıca Avrupa'ya açılan markaların adedini arttırmayı da hedefliyor.

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:30
ECE, Türk markalarını Avrupa’ya taşıyacak

XProje yönetim şirketi ECE Türkiye, Türk markalarını Avrupa’ya açılma noktasında destekleme kararı aldı.

Şirketin CEO’su Stefan Zeiselmaier markaların uluslararası çapta büyümenin ortaya çıkarttığı riskleri aşmaları için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Türkiye’nin potansiyeline güvendiklerini kaydeden Zeiselmaier, “Bu kapsamda önemli adımlar atıyor, çalışmalarımıza ara vermiyoruz” dedi.

ECE Türkiye Kiralama Direktörü Tamas Turi ise amaçlarını dünya perakendelerini Türkiye'ye çekmek olarak açıklayarak, "Ayrıca D'S Damat, DeFacto, Colin's ve FLO gibi Avrupa'ya açılan markaların adedini arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 09:30
  1. XProje
  2. ECE Türkiye
  3. Şirketin CEO’su Stefan Zeiselmaier
  4. Stefan Zeiselmaier
  5. ECE Türkiye Kiralama Direktörü Tamas Turi

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