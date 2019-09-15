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Ece, “TCMB’nin faiz indirimi piyasalarda olumlu etki yapacaktır”

Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZONSİAD) Genel Başkanı Halil İbrahim Ece yaptığı açıklamada faiz,döviz ve enflasyonun yüksek seviyelerde olmasının yatırım ortamını ve özellikle ekonomik güven iklimini ciddi anlamda sarsıntıya uğrattığını belirtti.

15 Eylül 2019 Pazar 12:23
Ece, “TCMB’nin faiz indirimi piyasalarda olumlu etki yapacaktır”

Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZONSİAD) Genel Başkanı Halil İbrahim Ece yaptığı açıklamada faiz,döviz ve enflasyonun yüksek seviyelerde olmasının yatırım ortamını ve özellikle ekonomik güven iklimini ciddi anlamda sarsıntıya uğrattığını belirtti.


Bir kısım ekonomik gösterge grafiklerinin olumluya, bir kısmının stabil görüntüye kavuşmasının, TCMB’yi haklı olarak ikinci defa faiz indirimine yönlendirdiğine işaret eden Ece, faizlerin psikolojik sınır olan 20’lerin altına inmiş olmasının önemli bir açılım sağlayacağını vurguladı.


Ece, "Merkez Bankası cesur karar aldı. İnşallah ekonomik gelişime olumlu katkı sunar ve yaklaşık bir yıldır yaşanan sıkıntının aşılmasında ekonomik dinamikleri olumlu olarak tetikler ve inşallah önümüzdeki günlerde piyasalarda hareketlilik başlar" ifadesini kullandı.


Piyasa tepkilerinin olumlu olmasının iyiye işaret olduğunun altını çizen Ece, şunları kaydetti:


"İş dünyası olarak, ikinci defa bu cesur kararı memnuniyetle karşılıyoruz.325 baz puanlık faiz indirimle, yüzde 19.75’ten yüzde 16.50’ye düşürdü. Bu kararla önümüzdeki günlerde piyasaya ve yatırımlara olumlu etki göstereceğini öngörüyoruz.


Yüksek mevduat faizinin reel sektörün en büyük düşmanı olduğunu her ortamda dile getiriyoruz. Merkez Bankasının bugün açıkladığı 325 baz puanlık faiz indirimi hem yatırım maliyetleri geriye çekecek hem de girişimcinin tek rakibinin mevduat faiz olmaktan bir ölçü daha uzaklaştıracaktır. Bu da geleceğe dönük bir umut getirecektir. Ekonomi yönetiminin açıkladığı dengelenme sürecinin sonuna geldiğimizi ve bundan sonra büyüme aşamasına geçeceğimizi görüyoruz. Bunun yanında ülkemizde enflasyon da aşağı yönlü bir eğilim içindedir. Faizle enflasyon arasındaki makası da açık tutma lüksümüz olmadığından indirim son drece doğru bir zamanlama ile gerçekleştirilmiştir. Bugün dünyada da faizlerin aşağı doğru hareketlendiği bir konjonktürdeyiz. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirirken, Avrupa Merkez Bankasıfaiz indirirken, gelişen ülkeler de faiz indirimine gitmişken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın verdiği faiz indirim kararını son derece olumlu ve yerinde buluyorum. 325 baz puanlık faiz indiriminin liraya erişim maliyetinin gerilemesine ve daha az maliyetle finansmana erişime olanak sağlamasına yardımcı olacağını ümit ediyorum. Bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli olacaktır. Özel bankaların TCMB’nin bu kararının mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansıtmalarını ümit ediyorum. Ancak bir husus vardır ki zorunlu mal kategorisindeki ürünler üzerindeki vergilerin mutlaka düşürülmesi gerekir. Akaryakıt, iletişim, ısınma yani doğalgaz ve elektrik, ulaşım ve bunun gibi yaşamsal ürün ve hizmetlerin üzerindeki vergilerin aşağı çekilmesi gerekiyor. Zorunlu mal kategorisindeki ürünler üzerindeki vergiler aşağı çekildiğinde piyasaların daha çok hareketlenmesine ve rahatlamasını sağlayacaktır.”

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:23
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