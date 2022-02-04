Ece Erken'den, kendisine "metres" diyen ünlüye suç duyurusu

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan ünlü sunucu Ece Erken, canlı yayında kendisi için "Şafak'la metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı" diyen Nihat Doğan ve Seyhan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken ise Flash TV'deki yayında kendisi hakkında iddialarda bulunan Seyhan Soylu ve Nihat Doğan için harekete geçti.

Nihat Doğan: Metres hayatı yaşadın

Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programının yorumlarından Nihat Doğan, Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden sonra Ece Erken'i hedef alarak, "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde? Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir. Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu" dedi.

Seyhan Soylu: Şafak, karısından boşanmak istemiyordu

Diğer yorumcu Seyhan Soylu, "Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan Hanım'la da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar. Bana dedi ki; 'İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece'nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen' dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi. Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size. Ve Şafak bana dedi ki o dönemde bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu dedi. Ateşe düştüm ben dedi" şeklinde konuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre, eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu. Erken, "Acım büyük. Hakkımda 'Öldürüleceğini biliyordu, servete konmak için yaptı' deniliyor. Bana hakaret ediyorlar" diyerek suç duyurusunda bulundu.