THY- Euroleague
0553 313 94 23

ECB'nin "Finansal İstikrar Değerlendirme" raporu

ECB raporundan:- "Avro Bölgesi finansal istikrar ortamı mayıs ayından beri daha zorlayıcı oldu. Yüksek değerlendirmeler ve düşük risk primi ile finansal sistem daha savunmasız hale geldi "- “Finansal sisteme yönelik dört risk, küresel risk primlerindeki ani yükseliş, artan borçlar, bankaların düşük karlılığı ve yatırım fonlarından sermaye çıkışı”

29 Kasım 2018 Perşembe 16:07
ECB'nin "Finansal İstikrar Değerlendirme" raporu

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi finansal istikrar ortamının mayıs ayından beri daha zorlayıcı olduğunu belirterek, emlak fiyatlarında yüksek değerlendirmeler ve düşük risk primi ile finansal sistemin daha savunmasız hale geldiği uyarısında bulundu.

ECB, Avro Bölgesi’ne ilişkin "Finansal İstikrar Değerlendirme" raporunu yayımladı.

Rapora ilişkin yapılan açıklamada, finansal piyasalardaki tehditlerin mayıstan bu yana arttığı belirtilerek, “Avro Bölgesi finansal istikrar ortamı mayıs ayından beri daha zorlayıcı oldu. Yüksek değerlendirmeler ve düşük risk primi ile finansal sistem daha savunmasız hale geldi. Olumlu tarafta, büyüyen bir ekonomi ve gelişmiş bankacılık sektörünün esnekliği, Avro Bölgesi'ndeki finansal istikrar ortamını desteklemeye devam ediyor.” denildi.

ECB raporunda, küresel büyüme görünümüne yönelik aşağı yönlü risklerin ticarette korumacılığın yeniden gündeme gelmesi ve gelişmekte olan piyasalarda baş gösteren zorluklardan dolayı mayıs ayından itibaren daha belirgin hale geldiğine işaret edildi.

Raporda, ECB, finansal sisteme yönelik dört risk belirleyerek, bu riskleri küresel risk primlerindeki ani yükseliş, artan borçlar, bankaların düşük karlılığı ve yatırım fonlarından sermaye çıkışı olarak sıraladı.

Banka, piyasaların politik belirsizliklere çok ani tepki vermesini “tehlikeli” görürken, varlıkların değerinin şu anda nispeten yüksek olduğu ve herhangi bir politik belirsizlik durumunda bu değerlerin hızlı bir şekilde aşağı doğru gidebileceği uyarısı yaptı.

ECB, raporda, Avro Bölgesi’nde emlak fiyatlarında gerileme belirtileri olduğunu bildirerek, bankacılık sektörü dışındaki özellikle yatırım fonu sektöründe risklerin arttığına da işaret etti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:07
  1. Avro bölgesi
  2. Avrupa Merkez Bankası
  3. ECB
  4. finansal istikrar ortamı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz'de fırtına sahil şeridinde zarar verdi
    1. Karadeniz'de fırtına sahil şeridinde..
    2. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6..
    3. Van'da uçak kazası tatbikatı
    4. "Petrol yerine artık bilginin..
    5. İstanbul için uyarılar peş peşe..
    6. Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü
    7. Samet Aybaba'dan MHK'nın kararına tepki
    8. Fenerbahçe'ye filede yeni başantrenör
    9. "Telefona Dokunma Kitaba Dokun"
    10. Firari Akın İpek'in iade süreci
    11. Amasya'da büyükbaş hayvan bulunan tır..
    12. "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar..
    13. Altının kilogramı 203 bin 100 liraya..
    14. Renault Trucks'tan "sıfır faiz"..
    15. Muhalefette paylaşım kavgası başladı!
    16. Adana Demirspor'da Boluspor maçı..
    17. APA 11. Genel Kurulu
    18. Dörde tek! Cumhuriyet yazarları Osman..
    19. Lösemi hastası Meryem'in pilot olma..
    20. Bu rezalet 11 yıldır sürüyor! Laiklik..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti