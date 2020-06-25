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Ekonomi

ECB Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro cinsinden likidite sağlayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:54:10 -
ECB Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro cinsinden likidite sağlayacak

LONDRA (AA) – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlayacak yeni repo programı başlattığını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) yapılan açıklamada, yeni Avrosistem Repo Programı (EUREP) ile Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro cinsinden finansman sağlanabileceği bildirildi.

Açıklamada, bankanın bu adımı, Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarının koronavirüs salgını nedeniyle likidite ihtiyacının karşılanması amacıyla tedbir amaçlı olarak sunulduğu belirtildi.

ECB açıklamasında, yeni programın Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro cinsinden borçlanma imkanı tanıyacağı, programın 2021 yılının haziran ayının sonuna kadar süreceği kaydedildi.

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