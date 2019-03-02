0553 313 94 23

EC BOXING devler liginde mücadele ediyor

Cumartesiyi pazara bağlayan gece Amerika’da ringe çıkacak olan Türk boks kulübü EC BOXİNG boksörü Christian Hammer, New York’ta rakibiyle açık tartıda karşı karşıya geldi.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:05
EC BOXING devler liginde mücadele ediyor

Cumartesiyi pazara bağlayan gece Amerika’da ringe çıkacak olan Türk boks kulübü EC BOXİNG boksörü Christian Hammer, New York’ta rakibiyle açık tartıda karşı karşıya geldi.


Kulübün yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan ve antrenör Bülent Başer’in de hazır bulunduğu basına açık tartı programına, Amerikan medyasının ilgisi yoğun oldu. 30 maçta tek yenilgisini dünya şampiyonu Deontay Wilder’e karşı alan Kübalı boksör Luis Ortiz, Türk boks kulübü EC BOXING boksörü Christian Hammer’e karşı dünya şampiyonluk eleme maçına çıkacak. Kazanan dünya şampiyonluk maçı yapma şansını da elde edecek. Boksörüne güvendiğini bildiren Erol Ceylan, "Christian şu an için formunun zirvesinde. Rakibiyle göz göze geldiğinde de şunu gördüm ki; kazanmaya odaklanmış ve rakibine ringi dar etmeye hazırlanmış durumda. Bu maçı kazanarak tarih yazmak istiyoruz" dedi.


Antrenör Bülent Başer ise New York’ta havaların çok soğuk olması nedeniyle hastalandığını vurgulayarak, "Şu an ilaç alarak maça kadar iyileşmeye çalışıyorum. Rahatsızlığım nedeniyle tartı programında etkili olamadım ancak her şeye rağmen maça çıkarak sporcumun yanında olacağım" ifadelerini kullandı. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz da karşılaşmanın dünya boks otoriteleri tarafından büyük bir ilgi ile takip edileceğini vurgulayarak, rakip Ortiz’in dünyanın en iyi boksörlerinden birisi olduğunu ve onu yenenin dünya boksunun gündemine oturacağını belirterek, Türk profesyonel boksunun Erol Ceylan yönetiminde dünyanın zirvesine oturduğunu vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP, adaylığı düşürülen başkanın yerine eşini aday gösterdi!
    1. CHP, adaylığı düşürülen başkanın..
    2. Uzunlar ve Recepli sosyal tesisine..
    3. Bournemouth Manchester City ne zaman..
    4. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay’da
    5. Varank'tan "Yerlilik ruhunu üretimin..
    6. AK Parti'nin Rize mitingi
    7. OGM Ormanspor'un yeni başkanı Şahin..
    8. Karaağaç’a kentin kültürel değerlerini..
    9. "Kadınların iş gücüne ilave katılım..
    10. Fadıloğlu, “Standartları daha..
    11. Emektar gol kralı Tanju Çolak..
    12. Milli biatloncular Norveç yolcusu
    13. Türkiye'den S-400 açıklaması:..
    14. Türkiye'den ABD'nin PKK açıklamasına..
    15. Bakan Kurum,” Ülkemizi depreme karşı..
    16. "5. Sarıkamış Kış Oyunları..
    17. Başkan Erdoğan: CHP’ye 31 Mart’ta..
    18. DGS İlahiyat Bölümü 2019 taban..
    19. Kasımpaşa'ya yönetimden moral ziyareti
    20. Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen..
    21. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    22. Kayseri’de ‘Aile’ konusu masaya..
    23. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli:..
    24. Cengiz Küçükayvaz sevenleriyle buluştu
    25. Vali Mustafa Masatlı, halk pazarını..
    26. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    27. MTB’de Şubat ayı meclis toplantısı..
    28. Polis memuru polis aracına çarptı!..
    29. Kasımpaşa’da Başkan Turgay Ciner,..
    30. Karaciğer yetmezliğinde beslenmeye..
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...