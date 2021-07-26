Ebubekir Sofuoğlu'ndan İhsan Şenocak Hoca'ya destek: Ey korkak Müslüman, kızın tesettürden çıkmış!
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın mesajına destek vererek Müslümanlara önemli hatırlatmalar da bulundu.
Yeniakit.com.tr
İhsan Şenocak Hoca'nın Müslüman kadınlara Allah'ın emirlerini hatırlatmasından sonra, ona destek veren Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Müslümanlara önemli hatırlatmalarda bulundu.
'Ne zaman irkileceksin'
Dr. Şenocak'ın mesajını alıntılayan Prof. Soduoğlu, "Ey korkak Müslüman! Yuvan yıkılmış. Kızın tesettürden çıkmış, babaannesinin evin içinde gezmeye haya ettiği kıyafete girmiş. Oğlun uyuşturucu bağımlısı olmuş. Eşin sosyal medyada yabancılarla görüşüyor. Kızını-oğlunu evlendirecek kız-erkek bulamıyorsun. Ne zaman irkileceksin?" dedi.