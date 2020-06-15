Ebubekir Sofuoğlu’ndan dikkat çeken sözler! 'Ayasofya ile ilgili karar yüzyıllar önce verildi'

Ayasofya'ya ilişkin tartışmaları yeniakit.com.tr'ye değerlendiren Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ayasofya Camisi'ne itirazı geçmişte orayı müzeye çevirirken yaptığı hatanın tekerrürü anlamına geliyor. Ayasofya konusunun muhatabı CHP değildir. Aslında AK Parti'de değildir ama hatalı bir durumu düzeltmek için AK Parti devreye girmiştir. Halk yönetimi yetkiyi AK Parti'ye verdiği için söz sahibi odur." dedi.

'Ortada Bizans mı var?'

"Ayasofya'nın tekrar cami olarak açılması için kimseden izin almaya ihtiyacımız yok." diyen Prof. Sofuoğlu, "Ayasofya Camisi ile ilgili uluslararası platformda da muhatap olmamız gereken kimse yok. Ortada Bizans mı kaldı? Kimden izin alacağız? Yani nasıl sıfırdan bir cami yaparken kimseden izin almıyorsak, zulmü onlarca yıl devam eden bir yapıyı tekrar eski haline getirmek için kimseden izin alma mecburiyetinde değiliz." diye konuştu.

'Ayasofya kararı oranın Fatih'i tarafından verilmiştir'

Ayasofya ile ilgili asıl kararın Fatih Sultan Mehmed Han tarafından verildiğini vurgulayan Prof. Sofuoğlu, "Nasıl benim evimle ilgili bir kararı ben ve eşimden başka kimse veremezse Ayasofya hakkında karar vermek de kimsenin haddine değildir. O dönemin Fatih'i, uleması ve devlet yöneticileri Ayasofya'nın Cami olarak kalmasına karar vermiştir. Bu kararı kimse değiştiremez." ifadelerini kullandı.

'Ayasofya'da kılıç hakkı bizimdir'

Ayasofya'daki kılıç hakkına dikkat çeken Prof. Ebubekir Sofuoğlu, "Kılıç hakkı diye bir tabir vardır. Kılıç hakkını sadece Osmanlılar ya da Selçuklular değil tarihteki birçok devlet kullanmıştır. Latinler, 1204 yılında Ayasofya'yı ele geçirdi. Ayasofya'yı kendi dini çerçeveleri şekline dönüştürdüler. Hatta o dönem Ayasofya Ortodokslar'ın ibadet merkeziydi. Latinler, Ortodokslar'ın kutsallarına hakaret ettiler. Ayasofya'ya fahişeler çıkardılar. Ayasofya bir Ortodoks ibadethanesi iken onların kriterine aykırı davranmaktan kaçınmadılar. Çünkü kılıç hakkını ele geçirmişlerdi ama biz onlar gibi yapmadık. Barbarca davranmadık, fahişeler çıkartmadık. Cami içerisinde alkollü eğlenceler düzenlemedik." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayasofya'da CHP kendi haddine olmayan bir işi yaparak camiyi müzeye çevirmiştir. Ayasofya bir camidir. Dışarıdan bakan herkes oranın bir cami olduğunu görür."

'CHP, Ayasofya'nın yıkım ekibidir'

"CHP'ye şunu sormak istiyorum, 'İstanbul'u sen mi fethettin? Ayasofya'yı restore ederek bugüne kadar sen mi ayakta tuttun? Tam aksine Ayasofya CHP'nin tekelinde kalsaydı çoktan yıkılacaktı. CHP Ayasofya'nın sadece yıkım ekibidir. Ayasofya'yı kim yaptı? Fatih Sultan Mehmed Han. İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmed Han. Dolayısıyla CHP bu sürecin hiçbir yerinde yok."

'Sayın Erdoğan inşallah bizi de Fatih'in bedduasından kurtaracaktır'

"Fatih Sultan Han adeta bu caminin başına gelecekleri bildiği için beddua okumuştur. Ben sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Allah yardımcısı olsun. Sayın Erdoğan inşallah bu bedduadan bizi de kurtaracaktır. Ayasofya Camisi'nde bu sabahtan tezi yok ezan okunmalı ve müslümanlar ibadetlerine devam etmelidir."