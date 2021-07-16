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Gündem Ebubekir Sofuoğlu'na yeni görev! Artık Devlet-i Aliyye Ocakları'nda
Gündem

Ebubekir Sofuoğlu'na yeni görev! Artık Devlet-i Aliyye Ocakları'nda

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, cennet mekan Abdulhamid Han'ın torunu Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun kurduğu Devlet-i Aliyye Ocakları'nda Genel Merkez Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevine getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 23:20:00 - 2021-07-16 23:21:30
Ebubekir Sofuoğlu'na yeni görev! Artık Devlet-i Aliyye Ocakları'nda

 Yeniakit.com.tr 

Abdulhamid Han'ın torunu Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun kurduğu Devlet-i Aliyye Ocakları'nda Genel Merkez Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevine Sakarya Üniveristesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu getirildi.

'Maneviyatçı gençliğin sıkı takipçisi Sofuoğlu'

Gelişmeyi duyuran Kayıhan Osmanoğlu, "Devlet-i Aliyye Ocakları Genel Merkez Eğitim Komisyonu Başkanlığı'na Prof Dr Ebubekir Sofuoğlu atanmıştır. Milli ve manevî değerleri ön planda tutarak kitaplar yazan, maneviyatçı gençliğin sıkı takipçisi olan Ebubekir Sofuoğlu hocamıza aramıza hoş geldiniz der yeni görevinde başarılar dileriz." dedi.

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