Ebubekir Sifil'in çıkışı akıllara onları getirdi!

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'in Yağmur Duası ile alay etmesinin ardından çağrıda bulunan İlahiyatçı Prof. Dr. Ebubekir Sifil, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir teklif: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın." dedi. Ebubekir Sifil'in paylaşımından sonra ise Sözcü Gazetesi Prof. Sifil'e dava açacağını duyururken, Prof. Dr. Ebubekir Sifil'e destek yağdı.

Ebu Bekir Sifil'in çağrısı, dini değerlere hakaret eden birçok ismi akıllara getirdi:

Uğur Dündar

Sözcü Yazarı Uğur Dündar, 28 Şubat sürecinde namaz kılan öğrencileri haberleştirerek, şu ifadeleri kullanmıştı: "Adana'da bir lise, öğrencilerin çatı katında namaz kılmaları ile gündeme yerleşti. Seccadelerini okulun çatısına seren öğrenciler, diğer arkadaşları sınıflarda eğitim görürken, yan yana çatıda saf tutuyor ve Adana Milli Eğitim Müdürü bu manzara karşısında sessiz kalmayı tercih ediyor." Dündar'ın o dönem namaz kılan öğrencilere yönelik yaptığı haberler, gazetelerde 'Gazeteci Uğur Dündar'ın büyük başarısı, Namaz kılan öğrencileri ortaya çıkarttı' başlığı ile servis ediliyordu.

Fatih Altaylı

Fatih Altaylı, İslam'a yönelik kinini ağır hakaretlerle savuran isim olarak akıllara kazındı. Aydın Doğan`ın sahibi olduğu Radyo D`de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete haberlerini okuyan Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin manşetini okuduğu sırada Marmara Üniversitesi önünde bekleyen başörtülü öğrencilere hitaben, "Fa..., aşağılık şer...ler" diye saldırıda bulunup öğrencilerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yeralan başörtülü öğrenciyi kasdederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fa.... Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fa.... Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe. Toplanmışlar oraya ellerinde "7.4 yetmedi mi?"pankartı. Bunlar şeytana tapanlar. Satanistler ve şeytanla işbirliği halinde oraya toplanmışlar.Bunları odunla döveceksin. Zaman zaman kimi askerlerin gereksiz çıkışlar yaptıklarını düşünürdüm ama bunlar hiç gereksiz değilmiş. Bu aşağılık köpek sürüsüne az bile yaptıkları. Bunlara daha örgütlü çıkışlar yapmak lazım. Bunlara balans ayarı lazım; balans ayarı. Bunları takacaksınız rot balans makinesine döndüre döndüre balans yapacaksınız; aşağılık şer...ler."

Namaza ve başörtüsüne düşmanlık edip camiden uğurlananlar

Bülent Ecevit

1999 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, TBMM Genel Kurulu'na Fazilet Partisi Milletvekili olarak başörtüsü ile gelen Merve Kavakçı için şu sözleri şöylemişti: "Burası devlete meydan okunacak yer değil. Bu kadına haddini bildirin." Bülent Ecevit'in cenazesi Kocatepe Camii'nde kılınan Cenaze Namazı'nın ardından defnedilmişti.

Türkan Saylan

"Biz çocuklarımızın, kızlarımızın, erkeklerimizin sıralar üzerinde namaz kılmasını değil, bale yapmasını istiyoruz." sözlerinin sahibi Türkan Saylan, Teşvikiye Camii'nde kılınan Cenaze Namazı'nın ardından defnedildi.

Süleyman Demirel

Katıldığı bir canlı yayın programında "Orası üniversite, oranın kuralları var. Danıştay, Anayasa Mahkemesi karar vermiş. İlle başı bağlı okumak istiyorsan, başı bağlı olarak okunabilen yerler var, oraya git. Arabistan'da falan öyle yerler vardır, oraya gidin, orada okuyun! Türkiye lalikten vazgeçemez. Herkes aklını başına toplasın. Bu ülkenin halkı yüzde 99'u Müslüman diye, Müslümanlığı istismar ederek, bu milleti arkamıza düşürürüz diye düşünen varsa aldanıyor. Hem de çok aldanmaktadır. Cumhuriyet 5'inci neslini yetiştirmiştir ve bu nesil cumhuriyete sahip çıkmaktadır. Türban özgürlük falan değildir. Bu gericiliktir." ifadelerini kullanan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in cenazesi Kocatepe Camii'nde kılınan Cenaze Namazı'nın ardından defnedildi.