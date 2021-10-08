Ebubekir Sifil'e hakaret eden Özdil mahkemede kıvırdı!
Provokatif yazılarını yayınladığı köşesinde aslan kesilen ve hakaretler savuran Yılmaz Özdil, mahkemede kediye döndü!..
Sözcü'de köşe karalayan Yılmaz Özdil, hakaret içeren yazısı nedeniyle hakim karşısına çıkınca geri vites yaptı.
Özdil'in dini değerlere karşı sözleri nedeniyle, ilahiyatçı Ebubekir Sifil, "Öldüklerinde cesetleri camilere sokulmasın" demişti. Yılmaz Özdil de, "Yobazın tehdidi" başlıklı hakaret ve iftira içeren bir yazı kaleme almıştı.
Rezilliklerle dolu yazısı nedeniyle yargılanan Özdil dün hakim karşısına çıktı.
Savunmasında geri vites yapan Özdil, "Yazıda hakaret yok. Yazının içindeki yobaz kelimesini, Türk Dil Kurumu'Nun tanımladığı şekilde kullandım. Hakaret etme kastım yoktur" dedi.