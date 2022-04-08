Ebubekir Gizligider kimdir? İşte Tarım ve Orman Bakanı yardımcısı Ebubekir Gizligider'in hayatı!

Ebubekir Gizligider, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yardımcısı oldu. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, VeEbubekir Gizligider’in hayatını araştırmaya başladı. Peki, Ebubekir Gizligider kimdir? İşte, Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Ebubekir Gizligider’nin biyografisi...

Ebubekir Gizligider kimdir?

25 Şubat 1979'da Nevşehir'de doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Elmas'tır. Avukat olanEbubekir Gizligider, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalışan Ebubekir Gizligider, Nevşehir İnsan Haklarını Koruma Derneği ile Kapadokya Çevre ve Kalkınma Derneği Kurucu Üyesidir.

24. Dönemde Nevşehir Milletvekili Meclis'e giren Ebubekir Gizligider, Anayasa Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyeliği ile Bangladeş Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürüttü. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Gizligider, evli ve 2 çocuk babasıdır.