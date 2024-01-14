Ebu Ubeyde'den Müslümanlara önemli çağrı!

"100. gününe giren Mescid-i Aksa Tufanı, milletimizin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Tüm sömürge milletlerin kurtuluşu için bir çağrı ve sesleniştir." diyen Ebu Ubeyde, "Şimdiye kadar Gazze’de 1.000’e yakın düşman aracını imha ettik. Mücahitlerimiz bu barbar düşmana karşı eşi benzeri olmayan destanlar yazdı ve yazıyor." ifadelerini kullandı.

"Düşmanını yenmeyi bekleyen ve tüm bunları Allah için yapan bir mücahidin imanı karşısında teknolojik ve ölümcül silahlar ne yapabilir?" diye soran Ebu Ubeyde konuşmasının devamında Müslümanlara şöyle seslendi:

"Dünyadaki 2 milyar Müslümana sesleniyorum. Düşman Gazze’deki camileri yok ediyor ve ezanları susturmaya çalışıyor. Gazze’de olan açık bir din savaşıdır.

Yeryüzündeki tüm Müslümanlara çağrımızdır: Dökülen masum kanlara karşı gerekli tepkiyi veremeyenler en azından tüm mescitlerde kunut namazları kılsın ve direnişin zafere erişmesi için dualar yapsın."

Ebu Ubeyde sözlerini şu mesajla tamamladı: Allah'ın izniyle tüm halkımızın özgürlük şafağı yaklaşıyor, halkımızın cihadı ve kanı boşa gitmeyecektir.

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