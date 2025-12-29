Dilek İmamoğlu, Gülben Ergen ve ahlaksızlığını böyle savundu: Millet aç aç

Başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin, 60'ıncı anaokulu açılışını Adıyaman'da yapan Gülben Ergen, açılıştaki çekilen halayda elini tutmak isteyen kişinin başörtülü olduğunu görünce elini kaçırıp arkasını dönerek halaya devam etmişti. Kamuoyunda büyük tepki çeken görüntülere yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu tuhaf sözlerle sahip çıkmaya kalktı.

Başörtülü bir kadına yapılan terbiyesizlikte herhangi bir sorun görmeyen İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

BAŞÖRTÜLÜ BAŞÖRTÜSÜZ AYRIMI YAPAMAZSINIZ

Linç kültürüyle, manipülasyonla, algı yaratmayla kadınlara uygulanan şiddete artık son verilmelidir. Gülben Ergen’e yönelik son günlerde gerçekleştirilen saldırı ülkemizde kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dil ve uygulamalarla kadınlar üzerinden hala nasıl siyaset yapılmaya çalışıldığını gösteriyor. Kadın kadındır. Başörtülü ya da başörtüsüz ayrımı yapamazsınız.

Kadına, başörtüye en büyük hakareti bu ayrıştırıcı dil yapıyor. Kadın üzerinden, kadınların giyimi, bedeni üzerinden, başörtü üzerinden siyaset yapmayı artık bırakın!

Gerçek sorunlara gözlerinizi kapamaktan vazgeçin.

HALKIN GEÇİM SORUNU VAR

Gençlerin gelecek kaygısı vardır. Halkın geçim sorunu vardır. Ülkemizin gerçek dertlerini görün.

Sorun arıyorsanız, canım ülkemde yönetim sorunu vardır! Cumhuriyetin ve sosyal devlet anlayışının temsilcisi olanlar; insan haklarını, insan yaşamını, adaleti, eşitliği gözeterek sorumluluklarını yerine getirdiğinde gerçek sorunlarımız çözülebilir ve işte o zaman ülkemizin tüm vatandaşları için huzurlu, adil, eşit ve özgür yarınlar gelir.”

İmamoğlu’nun sözlerinden başörtülü bir kadına yapılan terbiyesizliği sorun etmediği anlaşılırken . “Başörtülü ya da başörtüsüz ayrımı yapamazsınız. Kadına, başörtüye en büyük hakareti bu ayrıştırıcı dil yapıyor. Kadın üzerinden, kadınların giyimi, bedeni üzerinden, başörtü üzerinden siyaset yapmayı artık bırakın!” sözlerini ise Gülben Ergen’e söylemesi gerekirken, terbiyesizliği eleştirenlere yöneltmesi de tuhaf karşılandı.