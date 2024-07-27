'Ebu Ubeyde TBMM’den dünyaya seslensin!'

Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak'te yazdı: 7 Ekim’den bu yana yaptığı açıklamalarla Gazze’nin şanlı direnişini güzel hitabetiyle dünyaya duyuran Ebu Ubeyde’nin mümkünse TBMM’den dünyaya seslenmesini sağlamalıyız. Böyle bir görüntü çocuk katillerine ve destekçilerine verilecek en büyük mesaj olur.

Siyonist terör örgütünün elebaşı Netanyahu, ABD Kongresi’nde ağırlandı ve konuşması sırasında her cümlesinden sonra milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. Anadolu Ajansı’nın yaptığı çalışmaya göre, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri çocuk katili Netanyahu’yu tam 57 kez ayağa kalkarak alkışladı.

Dünyanın gözü önünde 10 aydır çocuk, kadın, yaşlı demeden her gün katliam yapan, Gazze’de yaşayan 2 milyondan fazla Filistinliyi onlarca kez yerinden eden, defalarca göçe zorlayan, “güvenli bölge” diye yönlendirdiği yerde havadan bombalayan cani Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde gördüğü muamele insanlığın bittiğinin resmidir.

Her kelimesi yalan, sapkın bir din anlayışının hezeyanlarıyla dolu bir konuşma gerçekleştirdi terörist Netanyahu. İnsan hakları, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü gibi cafcaflı kavramların arkasına sığınarak, edebiyat parçalayan Batı’nın maskesi tam anlamıyla düştü. Rezilliğin ötesi yaşanıyor.

İSLAM DÜNYASI SESSİZ, BATI İSE KATİLİN ARKASINDA

Siyonist terörist, ABD’de Amerika’nın birçok kurumunu aşağıladı, onurlu insanlarına hakaret etti. En çok alkışı da o sözleri karşısında aldı. İçimiz kan ağlıyor, her gün yeni bir vahşete tanık oluyoruz. Bu vahşetin nerede duracağına ilişkin kimsenin bir tahmini bile yok.

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İslam dünyası sessiz, Batı dünyası bütün gücüyle bu katilin arkasında. Bu durum insanı ürpertiyor. Ancak dünyanın her yerinde insanlık vicdanı ayakta. Katil Netanyahu, Kongre’de konuşurken Beyaz Saray karşısında on binler insanlığın sesini haykırdı.

Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama istemi bulunan çocuk katili Siyonist terör örgütünün lideri Netanyahu’nun ABD’de verdiği görüntü ve gördüğü ilgi Hitler’in son zamanlarındaki gösterişli görüntülerini hatırlattı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve liderlerinden ABD ve çocuk katili Netanyahu’ya yönelik eleştiriler yükseldi. Türkiye en sert eleştirileri dillendiren ülke oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Netanyahu’yu ayakta alkışlayanlar, eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak tarihe geçmiş; ahlâkî pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir” ifadelerini kullandı.

KATİLLERE VE DESTEKÇİLERİNE EBU UBEYDE CEVAP VERMELİ

İsrail’in katliamları karşısında daima dik duran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da son Kongre rezaleti karşısında tepkisini yine en üst perdeden dile getirdi. Erdoğan, “7 Ekim’den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan Netanyahu, ABD’de alkışlanıyor. Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin insanın kanı olan bir kasabı ABD Kongresi’nde ağırlayan ve ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız. Lafa gelince tüm dünyaya insan hakları dersi verenler çağımızın Hitler’ini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor” şeklinde konuştu.

Sayın Erdoğan’ın bu sözleri, bir nebze de olsa yüreğimize su serpse de bu vahşet karışışında çok daha fazla şey söylememiz ve yapmamız gerekir. Bu yüzden 7 Ekim’den bu yana yaptığı açıklamalarla Gazze’nin şanlı direnişini güzel hitabetiyle dünyaya duyuran Ebu Ubeyde’nin mümkünse TBMM’den dünyaya seslenmesini sağlamalıyız. Böyle bir görüntü çocuk katillerine ve destekçilerine verilecek en büyük mesaj olur.

Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak