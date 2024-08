Ebu Ubeyde öldürülen işgalci esirle ilgili ayrıntıları açıkladı

Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, düşman esirinin gardiyanı tarafından öldürülmesine ilişkin yapılan soruşturma sonucunda, gardiyan olarak görevlendirilen askerin, düşmanın işlediği bir katliamda iki çocuğunun şehit edilmesi haberini aldıktan sonra talimatların aksine intikamcı bir şekilde hareket ettiği ortaya çıkmıştır, dedi.

Ebu Ubeyde, bu olayın esirlerle ilgili ahlakımızı ve dinimizin öğretilerini yansıtmadığını belirtti ve bu olayın şimdiye kadar iki kez tekrar etmesi sebebiyle talimatların daha da sıkılaştırılacağını ekledi.

Ebu Ubeyde, insanlık ve insaniyet kurallarını çiğnemesi ve Filistin halkına karşı uyguladığı vahşi soykırım nedeniyle esirlerinin maruz kaldığı tüm acı ve tehlikelerden tamamen düşmanın sorumlu olduğunu belirtti.

Kassam Tugayları, işgalci güçlerin bir esirinin öldürülmüş haldeki fotoğrafını yayınladı ve düşmana şu mesajı iletti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Vahşetiniz esirleriniz için yakın bir tehlikedir.""Your Brutality is an Imminent Danger to Your Prisoner""Zaman tükeniyor...""الوقت ينفد…"Geçen Pazartesi, Kassam Tugayları'nın askeri sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin güvenliğinden sorumlu askerlerin iki ayrı olayda bir İsrailli esiri öldürdüğünü ve iki kadın esiri ağır şekilde yaraladığını açıklamıştı.

Ayrıca, bu iki yaralının hayatını kurtarmak için çabaların sürdüğünü belirtmişti.

Ebu Ubeyde, işgal rejimini yaptığı katliamlar ve bu katliamların esirlerin hayatını etkileyen sonuçlarından sorumlu tuttuğunu belirtirken olayın ayrıntılarını öğrenmek için bir komite oluşturulduğunu, sonuçların daha sonra açıklanacağını belirtmişti.

Geçtiğimiz Cumartesi sabahı, Gazze Şeridi’nde son haftaların en büyük katliamlarından biri yaşandı. İsrail işgal güçleri, Ed-Durrec Mahallesi'ndeki Tabiin Okulu'nun mescidini hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda sabah namazını kılmakta olan 100’den fazla kişi şehit oldu ve yüzlerce kişi yaralandı ya da enkaz altında kaldı.

Birleşmiş Milletler'in Filistin topraklarındaki insan hakları durumu özel raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki İsrail soykırımına yönelik Amerikan finansmanının artışını eleştirdi.

Albanese, Tabiin Okulu katliamıyla ilgili olarak bu finansmanın arttığını ve Tel Aviv'in cesetleri tanınmaz hale getiren daha ölümcül bombalar kullanmasına neden olduğunu belirtti.

ABD’nin desteğiyle İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yıkıcı bir savaş yürütüyor. Bu savaşta çoğu çocuk ve kadın olan 132 bin şehit ve yaralı, 10 binden fazla kayıp var ve büyük bir yıkım ile ölümcül bir kıtlık yaşanıyor.

Uluslararası toplumu hiçe sayan Tel Aviv, BM Güvenlik Konseyi’nin savaşı derhal durdurma kararını ve Uluslararası Adalet Divanı’nın soykırımı önleme ve Gazze’deki insani durumu iyileştirme tedbirleri alma emirlerini görmezden gelerek savaşı sürdürüyor.