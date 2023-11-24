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Gündem Ebu Ubeyde: Düşmana isteklerimizi kabul ettirdik
Gündem

Ebu Ubeyde: Düşmana isteklerimizi kabul ettirdik

Yeniakit Publisher
2023-11-24 08:37:00 -

İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Geçici ateşkeste düşmanın kabul ettiği şey, bizim kara saldırıları başlamadan önce öne sürdüğümüz ve o sırada düşmanın reddettiği isteklerdi.

İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin gerçekleştirdiği açıklamalardan başlıklar:

Ey haksızlığa karşı kararlı olan büyük halkımızın evlatları, Ey gururun simgesi, haysiyet ve kahramanlığın simgesi, Ey sadık mücahitlerimiz, Ey milletimizin ve onun özgür insanlarını yiyip bitiren kitlelerinin savaşçıları. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Mücahidlerimiz siyonistlerin vahşi saldırısına karşı koymaya devam ediyor ve kara saldırısının başlangıcından bu yana 335 Siyonist askeri aracın hedef alındığını belgeledik. Hedef alınan askeri araçlar personel taşıyıcılar, tanklar ve buldozerler…Siyonist işgalindeki çeşitli hedeflere füze saldırıları yönlendirmeye devam ediyoruz.

Son 72 saatte 33 Siyonist askeri aracı doğrudan hedef aldık.

Son üç gün içerisinde düşman kuvvetlerine yönelik güçlü operasyonlar gerçekleştirdik ve bu operasyonlar sonucunda birçok düşman askerinin ölümüyle sonuçlandı.
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Beyt Hanun'da düşmanın yaya grubunu anti-personel füzesiyle hedef aldık.Bir mücahidimiz Şeyh Rıdvan mahallesindeki El-Rantisi Hastanesi'nin doğusunda 8 işgalci askere saldırarak onları öldürüp yaraladı ve yerine geri döndü.

Barbar bir işgal gücüyle karşı karşıya olduğumuz şu dönemde, mücahitlerimizin savaş alanındaki kahramanlıkları dünyadaki her özgür insanın gururudur.

Düşmanın Gazze'de hızlı bir baskın, işgal ve zafer elde etme planını boşa çıkardık ve mücahitlerimiz mevzilerinde konuşlanmaya devam ediyorlar.

Salı günü bir grup askeri indiren düşman asker aracına sıfır mesafeden bombalar ve makineli tüfeklerle saldırdık ve beş askeri öldürdük.

Düşmanın savaşı uzatmak için güvendiği şey soykırım ve katliamlardır ve biz, saldırganlık ne kadar sürerse sürsün savaşmaya devam etmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz.

Düşmanın asıl insan kayıplarının henüz başlamadığına inanıyoruz. Saldırganlık ne kadar sürerse sürsün, düşmanla yüzleşmeye devam etmeye hazırız.İşgal altındaki Batı Şeria'daki halkımızın savaşçılarını, halkımıza destek ve direnmeye gelen milletimizin gücünü, özellikle Yemen'deki kardeşlerimizi selamlıyoruz.

Kuzey cephesinde işgalciyi kuşatıp mevzilerini yok eden Lübnan'daki kardeşlerimizi selamladığımız gibi, Irak'taki kardeşlerimizi de selamlıyoruz.

Filistin coğrafyasında işgalciyle çatışmanın tırmandırılması çağrısında bulunuyoruz ve Ürdün'deki kardeşlerimize de halk eylemini artırma çağrısında bulunuyoruz.

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Yorumlar

Ali

İsrail den habersiz bir paket sigara geçmeyen yere 5000 füze nasıl geçmiş? Hepsi danışıklı dövüş bu aynı şerif Hüseyin gibi ülkesini Yahudi ye kafire satıyor birde ümmetin lideri pozuyla salakları peşine takıyor... Anlayın artık...

099

Rabbimiz yardımcınız olsun. Benii itrafil kfr sini hor zelil kahru perişan eylesin Cuma hürmetine.
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