Ebu Ubeyde: Düşmana isteklerimizi kabul ettirdik

İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin gerçekleştirdiği açıklamalardan başlıklar:

Ey haksızlığa karşı kararlı olan büyük halkımızın evlatları, Ey gururun simgesi, haysiyet ve kahramanlığın simgesi, Ey sadık mücahitlerimiz, Ey milletimizin ve onun özgür insanlarını yiyip bitiren kitlelerinin savaşçıları. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Mücahidlerimiz siyonistlerin vahşi saldırısına karşı koymaya devam ediyor ve kara saldırısının başlangıcından bu yana 335 Siyonist askeri aracın hedef alındığını belgeledik. Hedef alınan askeri araçlar personel taşıyıcılar, tanklar ve buldozerler…Siyonist işgalindeki çeşitli hedeflere füze saldırıları yönlendirmeye devam ediyoruz.

Son 72 saatte 33 Siyonist askeri aracı doğrudan hedef aldık.

Son üç gün içerisinde düşman kuvvetlerine yönelik güçlü operasyonlar gerçekleştirdik ve bu operasyonlar sonucunda birçok düşman askerinin ölümüyle sonuçlandı.

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Beyt Hanun'da düşmanın yaya grubunu anti-personel füzesiyle hedef aldık.Bir mücahidimiz Şeyh Rıdvan mahallesindeki El-Rantisi Hastanesi'nin doğusunda 8 işgalci askere saldırarak onları öldürüp yaraladı ve yerine geri döndü.

Barbar bir işgal gücüyle karşı karşıya olduğumuz şu dönemde, mücahitlerimizin savaş alanındaki kahramanlıkları dünyadaki her özgür insanın gururudur.

Düşmanın Gazze'de hızlı bir baskın, işgal ve zafer elde etme planını boşa çıkardık ve mücahitlerimiz mevzilerinde konuşlanmaya devam ediyorlar.

Salı günü bir grup askeri indiren düşman asker aracına sıfır mesafeden bombalar ve makineli tüfeklerle saldırdık ve beş askeri öldürdük.

Düşmanın savaşı uzatmak için güvendiği şey soykırım ve katliamlardır ve biz, saldırganlık ne kadar sürerse sürsün savaşmaya devam etmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz.

Düşmanın asıl insan kayıplarının henüz başlamadığına inanıyoruz. Saldırganlık ne kadar sürerse sürsün, düşmanla yüzleşmeye devam etmeye hazırız.İşgal altındaki Batı Şeria'daki halkımızın savaşçılarını, halkımıza destek ve direnmeye gelen milletimizin gücünü, özellikle Yemen'deki kardeşlerimizi selamlıyoruz.

Kuzey cephesinde işgalciyi kuşatıp mevzilerini yok eden Lübnan'daki kardeşlerimizi selamladığımız gibi, Irak'taki kardeşlerimizi de selamlıyoruz.

Filistin coğrafyasında işgalciyle çatışmanın tırmandırılması çağrısında bulunuyoruz ve Ürdün'deki kardeşlerimize de halk eylemini artırma çağrısında bulunuyoruz.