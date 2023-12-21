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Gündem Ebu Ubeyde dünyaya İsrail gerçeğini duyurdu!
Gündem

Ebu Ubeyde dünyaya İsrail gerçeğini duyurdu!

Yeniakit Publisher
2023-12-21 23:27:00 - 2023-12-21 23:30:47
Ebu Ubeyde dünyaya İsrail gerçeğini duyurdu!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elinde tuttuğu esirlerden 3'ünün İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artarken Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den yeni bir açıklama geldi.

'Netanyahu esirleri öldürmekte ısrar ediyor'

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin savaşın 76 gününü değerlendirdiği ve İsrail'in, savaşı durdurmadan esirleri geri alamayacağını yinelediği açıklamasının ardından, Kassam tarafından ölen 3 esirle ilgili bir video yayımlandı.

Videoda, "Onların hayatlarını koruma konusundaki kararlılığımıza rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu onları öldürmekte ısrar ediyor." ifadesi yer aldı.

'Üçü de sizin ordunuz tarafından öldürüldü'

Elia Tolidano, Nick Beezer ve Ron Sherman isimli esirlerin görüntülerinin yer aldığı videonun sonunda "Üçü de sizin ordunuz tarafından öldürüldü." denildi ancak nerede ve ne şekilde öldürüldüklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kassam daha önce de Filistinli direniş güçlerinin elindeki bazı esirlerin İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, basına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde devam eden saldırı ve katliamlarını "sonuna kadar sürdüreceklerini" vurgulayarak, "Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok." demişti.

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