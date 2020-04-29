EBSO Meclis Toplantısı video konferans sistemiyle yapıldı

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen "Nefes Kredisi"nin küçük işletmeler için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan ayı meclis toplantıları uzaktan erişimle gerçekleştirildi.

Yorgancılar, toplantıda yaptığı konuşmada, yaşanan olağanüstü günler nedeniyle birçok önemli desteğin açıklandığını ifade etti.

Kendilerine iletilen tüm konular ve anket analizinden gördükleri kadarıyla en önemli sorunun nakit akışındaki bozulma olduğunu dile getiren Yorgancılar, "Firmalarımızın acil nakit paraya ihtiyacı olduğunu, bu nedenle en azından devletten çeşitli nedenlerle alacağı olan firmalarımıza ödemelerinin yapılması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Bu anlamda TOBB tarafından Denizbank iş birliğiyle dün işleme alınan yüzde 7,5 faizle, 2021 yılında 12 taksitle geri ödemesi olacak Nefes Kredisi küçük işletmelerimiz için oldukça kıymetli." dedi.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen de her üyelerinin farklı oranlarda da olsa yara aldığını belirterek, "Açılan yaranın iyileşmesi hem atılan adımlara hem de salgının bitiş sürecine bağlı." diye konuştu.