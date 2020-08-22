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Ekonomi EBSO Başkanı Yorgancılar: "Milli kaynaklarımızla güçlenme, var olma zamanıdır"
Ekonomi

EBSO Başkanı Yorgancılar: "Milli kaynaklarımızla güçlenme, var olma zamanıdır"

Yeniakit Publisher
2020-08-22 15:30:34 -
EBSO Başkanı Yorgancılar: "Milli kaynaklarımızla güçlenme, var olma zamanıdır"

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfinin milli enerji ve maden politikasının geleceği için çok stratejik bir adım olduğuna işaret etti.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı keşfin ülkenin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacağını ifade etti.

Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, mühendislerimize, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı, uğurlu olsun. Küresel ekonomide enerjinin stratejik değeri, Akdeniz’de verilen mücadele, kaynakların azalıyor olması bu keşfin hassasiyetini ortaya koymaktadır. Çok hızlı hareket etmeli ve bu avantajı iyi değerlendirerek bir an evvel somut olarak hayata geçirmeliyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilen müjde, ülkemizin milli enerji ve maden politikasının bundan sonra izleyeceği yol adına çok stratejik bir adımdır. Bugünler milli kaynaklarımızla güçlenme, var olma zamanıdır."

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