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Ebru sanatı kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Ebru sanatı kursiyerleri açtıkları sergi ile eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

26 Mart 2019 Salı 15:51
Ebru sanatı kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Ebru sanatı kursiyerleri açtıkları sergi ile eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.


Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezi’nde düzenlenen ebru sanatı kursiyerleri Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde yılsonu sergisi açtı. 40 kursiyerin 55 eserinin bulunduğu serginin açılışını Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan yaptı. Serginin açılış konuşmasını yapan Başkan Özakcan, "Güzel sanatların her dalı ile vatandaşlarımızı buluşturmaya çalıştık. Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile birçok vatandaşımızı güzel sanatların çeşitli dalları ile buluşturmanın yanı sıra güzel dostluklar edinmelerine de katkı sağladık. İlçe belediyesi olarak hem Aydın’ın diğer ilçelerine hem de Türkiye’ye örnek olacak çeşitli kültürel faaliyetlere ev sahipliği yaptık. Efeler Belediyesi’nin her kültür sanat evi ve merkezi vatandaşlarımızın her zaman hizmetinde olduğunun bilinmesini istiyoruz" dedi.


Başkan Özakcan konuşmasının ardından serginin açılış kurdelesini Efeler Halk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Pınarcı ve davetliler ile birlikte keserek sergiyi gezdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:51
  1. sergi
  2. sanat
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