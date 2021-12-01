Ebru Şallı'ya tepki yağdı! Babasının ölümünden hemen sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Ebru Şallı'nın iki gün önce hayatını kaybeden babasının hemen ardından sosyal medya hesabından, kendi markasının reklamını yapmasına tepki yağdı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın iki gün önce de Bodrum'da kanser tedavisi gören babası hayatını kaybetti. Babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Şallı'nın, hemen ardından ürün tanıtımı yapması eleştiri yağmuruna tutuldu.

Duygusal paylaşımın hemen ardından ürün tanıtımı yaptı

Instagram hesabından babasıyla olan fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" ifadelerini kullandı. Eski manken bu paylaşımından birkaç saat sonra da kendi markasına ait ürünlerin tanıtımını yaptı.

Ebru Şallı'ya tepki yağdı

Şallı'nın babasını kaybetmesinin üzerinden henüz 24 saat geçmeden reklam paylaşımları yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Şallı için "Git acını yaşa", "21. yüzyılda ölüm acısı bile günlük değil saatlik" şeklinde yorumlar yapıldı.

Paylaşımları sildi

Kısa sürede eleştirilerin hedefi olan Ebru Şallı, Instagram hesabından yaptığı reklam paylaşımlarını sildi.

İşte Ebru Şallı'nın paylaştıktan bir süre sonra sildiği o paylaşımlar...