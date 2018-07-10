Ebru Özkan davasında flaş gelişme

İsrail askeri mahkemesinin, dün görülen duruşmada Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın şartlı tahliyesine karar verdiğini ancak bu karara savcılık tarafından yarına kadar itiraz edilmemesi durumunda Özkan'ın serbest bırakılacağı bildirmişti.

Gelen son dakika bilgisine göre, İsrail askeri savcılığı, mahkemenin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz etti.

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

27 yaşındaki Ebru Özkan, sosyoloji bölümünde lisansını tamamladı. Özel bir şirkette sekreter olarak çalışan Ebru Özkan, Kudüs’ü daha önce de ziyaret etmişti. Kızının hayatından endişe eden Ebru Özkan'ın babası, diğer kızı Elif Özkan'ın Twitter hesabından bir video yayınlayarak yetkililerden yardım istemişti.

Kızının daha önce de Kudüs'e iki kez gittiğini aktaran Özkan, "Kızım, Kudüs'ü çok seviyor. Hani nasıl aşık olan bir insan duramaz ya yerinde, o da öyle. Oranın halkını da seviyor, oradaki çocukları da seviyor. Oranın halkını da yalnız bırakmak istemiyor" diye konuşmuştu.