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Ebru Özkan davasında flaş gelişme

Terör devleti İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulan ve dün tahliyesine karar verilen Ebru Özkan'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

10 Temmuz 2018 Salı 17:22
Ebru Özkan davasında flaş gelişme

İsrail askeri mahkemesinin, dün görülen duruşmada Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın şartlı tahliyesine karar verdiğini ancak bu karara savcılık tarafından yarına kadar itiraz edilmemesi durumunda Özkan'ın serbest bırakılacağı bildirmişti.

Gelen son dakika bilgisine göre, İsrail askeri savcılığı, mahkemenin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz etti.

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

27 yaşındaki Ebru Özkan, sosyoloji bölümünde lisansını tamamladı. Özel bir şirkette sekreter olarak çalışan Ebru Özkan, Kudüs’ü daha önce de ziyaret etmişti. Kızının hayatından endişe eden Ebru Özkan'ın babası, diğer kızı Elif Özkan'ın Twitter hesabından bir video yayınlayarak yetkililerden yardım istemişti.

Kızının daha önce de Kudüs'e iki kez gittiğini aktaran Özkan, "Kızım, Kudüs'ü çok seviyor. Hani nasıl aşık olan bir insan duramaz ya yerinde, o da öyle. Oranın halkını da seviyor, oradaki çocukları da seviyor. Oranın halkını da yalnız bırakmak istemiyor" diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 17:22
  1. İsrail
  2. Ebru Özkan

YORUM YAZ

  • Hasan DoğruHasan Doğru48 dk önce
    Başka ülkelerin hukukuna karışmıyalim.
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ47 dk önce
    artık çizmeyi aştınız bu konu tez bitmeli ve kızımız iade edilmeli .Hükümet uyuma sivil toplum kuruluşları uyuma bu olay en büyük gündem olmalı ve derhal protestolar başlamalı israil köpeyi pes ettirilmeli..Şerefsiz yahudi pisliklerinin bir vatandaşına böyle davranılsa dünyayı ayağa kaldırırlardı Hani biz napıyoruz yekili merciler uyumaaaaaaaaaaa
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