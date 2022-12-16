  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ebru Gündeş'ten flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Gündem

Ebru Gündeş'ten flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Reza Zarrab'dan boşanan şarkıcı Ebru Gündeş'ın, kızı Alara Zarrab'a kendi soyadını vermek için dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 11:03:00 -
Ebru Gündeş'ten flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Reza Zarrab'dan boşanan şarkıcı Ebru Gündeş'ın, kızı Alara Zarrab'a kendi soyadını vermek için dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.

OnurAkayMedya'da yer alan habere göre, çocuğunun velayeti davasından sonra şimdi de soyadı davası açan Gündeş'in, bu kararı almasındaki en büyük nedenin hem "ihanet" haberleri, hem de Zarrab’ın Türkiye'de isminin karıştığı olaylar yüzünden olduğu söyleniyor.

Şarkıcı Işın Karaca’nın kızı Mia'ya kendi soyadını vermek için açtığı soyadı davasını kazanmasının da Ebru Gündeş'e örnek olduğu konuşuluyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23