Ebru Gündeş'ten flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Reza Zarrab'dan boşanan şarkıcı Ebru Gündeş'ın, kızı Alara Zarrab'a kendi soyadını vermek için dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.

OnurAkayMedya'da yer alan habere göre, çocuğunun velayeti davasından sonra şimdi de soyadı davası açan Gündeş'in, bu kararı almasındaki en büyük nedenin hem "ihanet" haberleri, hem de Zarrab’ın Türkiye'de isminin karıştığı olaylar yüzünden olduğu söyleniyor.

Şarkıcı Işın Karaca’nın kızı Mia'ya kendi soyadını vermek için açtığı soyadı davasını kazanmasının da Ebru Gündeş'e örnek olduğu konuşuluyor.