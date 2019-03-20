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Ebru Dildar Edin, SKD Türkiye'nin başkanlığına ikinci kez seçildi

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin ikinci kez başkanı oldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:46
Ebru Dildar Edin, SKD Türkiye'nin başkanlığına ikinci kez seçildi

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) başkanlığına ikinci kez seçildi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi global ağının önemli bir üyesi olarak 15 yıldır sürdürülebilirlik konusunun hem iş dünyasında hem de kamu özelinde yerleşmesinde öncülük eden SKD Türkiye başkanı ikinci kez Ebru Dildar Edin oldu.

Başkan ve yönetim kurulunun belirlendiği 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca Yekta Kopan'ın moderatörlüğünü yaptığı çeşitli paneller de gerçekleştirildi.

"Gelecek Gençler için Sürdürülebilir mi?", "Döngüsel Ekonomi", "Sürdürülebilirlik Raporlaması", "Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği" başlıkları altında dernek grup başkanları, üye şirketlerin ve birlikte proje yapılan paydaş kurumların üst düzey yöneticilerinin konuşmacı olarak yer aldığı paneller ile sürdürülebilirlik konusu çeşitli yönleriyle ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, geçen yıl devraldığı başkanlık görevini yeni dönemde sürdürmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

SKD Türkiye olarak tam 15 yıldır, iş dünyasının sürdürülebilirliği temel stratejilerinden biri haline getirmesi için çalıştığını ifade eden Edin, bununla birlikte Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni merkeze alarak kurumlara ve pek çok farklı sektörden şirketlere sürdürülebilirlik alanında liderlik etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Edin, şunları kaydetti:

"Her yıl hızla artan üye sayımız, bu vizyonun Türkiye iş dünyasında ne kadar önemsenmeye başladığını gösteriyor. Bu yılki Genel Kurul toplantımızda farklı bir şey yapmak istedik ve ilk sözü gençlere verdik. İş dünyasını gelecekte nelerin beklediğini bizzat onların ağzından dinledik. Gördük ki, bizlerden çok daha sorumlu, bilinçli ve kararlı bir yeni nesil geliyor. Önümüzdeki yıl, dünya çapında iş gücünün yüzde 38'ini, bütün tüketicilerin ise yüzde 40’ını Z kuşağı oluşturacak. İş dünyası olarak bu neslin yüksek beklentilerini karşılayabilmek, rekabette geri kalmamak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için hepimizin dikkate alması gereken bazı akımlar var. Bunlar, yeni nesil aktivist liderlik, sorumlu üretim ve tüketimin şekillendireceği yeni iş modelleri, iklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisi ve belki de en önemlisi iş birliklerinin gücü.

Üyelerimize azami katkıyı sağlayabilmek amacıyla yeni dönem için çeşitliliği ve kapsayıcılığı ön planda tuttuğumuz bir yönetim kurulu kadrosu oluşturduk. Yeni yönetim kurulu üyelerimiz de pek çok farklı sektörün temsilcilerinden oluşuyor. Yine ne mutlu ki bize, bu yıl yönetim kurulumuz kadın ve erkek oranı açısından da dengeli bir dağılım gösteriyor. Buradan tüm kurumsal şirketlerimize seslenerek onları SKD’ye üye olmaya davet ediyorum."

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:46
  1. Ebru Dildar Edin
  2. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

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