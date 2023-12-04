EBRD ve AB girişimini duyurdu: Ermenistan'ın özel sektöründen olanlara 20 milyon doları verecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), sürdürülebilir uygulamalar ile küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) odaklanarak Ermenistan'ın özel sektörünün büyümesini desteklemek üzere 20 milyon dolarlık önemli bir kredi hattını onayladı. Bugün açıklanan bu mali paket, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'yı kapsayan EU4Business-EBRD Kredi Hattının bir parçasıdır.

Kredi, Avrupa Birliği standartları doğrultusunda ticari genişlemeyi ve çevresel sürdürülebilirliği kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. Toplam tutarın 10 milyon doları, özellikle Women in Business (WiB) programı kapsamında kadınların liderliğindeki işletmelere fayda sağlamak üzere, iş dünyasının büyümesini teşvik etmeye yönelik olacak. Kalan 10 milyon dolar ise yeşil teknolojilere yatırım için ayrılmış olup, %70'i özellikle bu tür teknolojilerin benimsenmesi için tahsis edilmiştir.

Mali desteğe ek olarak, yararlanıcılar ücretsiz danışmanlık hizmetleri alacak ve yatırımlarını tamamladıktan sonra nakit iadesi almaya hak kazanabilecekler. Bu teşvikler, kaynak verimliliğini arttırmayı, sağlık ve güvenlik tedbirlerini uygulamayı ve KOBİ'lerin ihracat pazarlarını çeşitlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan AB KOBİ Rekabet Edebilirlik programının bir parçasıdır.

Avrupa Komisyonu'ndan Lawrence Meredith, Ermenistan'da girişimcilik ve ekolojik ilerlemeye yönelik ikili odağın bu girişimin kilit bir yönü olduğunu vurguladı.

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