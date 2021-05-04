EBRD Başkanı’ndan Türkiye ekonomisine övgü
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development-EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye’ye toplamda 13 milyar Euroluk yatırım yaptıklarını bildirdi.
Renaud-Basso, ülkeye büyük güven duyduklarını da ifade etti. Renaud-Basso, “Bizi cesaretlendiren husus da Türkiye’de özel sektörün son derece dinamik olması. Çok geniş ve güçlü bir tüketici temeline sahip olan ülkenin hızlıca yeniden büyüme kapasitesi ekonomisinin direnç unsurlarından” dedi.