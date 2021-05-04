  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa’da artan İslam düşmanlığı endişel
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Emniyetten Alparslan Kuytul'un oğluna ilişkin açıklama
Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
Ekonomi EBRD Başkanı’ndan Türkiye ekonomisine övgü
Ekonomi

EBRD Başkanı’ndan Türkiye ekonomisine övgü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development-EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye’ye toplamda 13 milyar Euroluk yatırım yaptıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:47:00 -
EBRD Başkanı’ndan Türkiye ekonomisine övgü

Renaud-Basso, ülkeye büyük güven duyduklarını da ifade etti. Renaud-Basso, “Bizi cesaretlendiren husus da Türkiye’de özel sektörün son derece dinamik olması. Çok geniş ve güçlü bir tüketici temeline sahip olan ülkenin hızlıca yeniden büyüme kapasitesi ekonomisinin direnç unsurlarından” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Defne Samyeli sessiz! İğrenç medyadan 17 yaşındaki Derin Talu üzerinden 'çocuk istismarı'
Gündem

Defne Samyeli sessiz! İğrenç medyadan 17 yaşındaki Derin Talu üzerinden 'çocuk istismarı'

14 yaşından beri yaptığı müstehcen paylaşımlar nedeniyle iğrenç magazin medyası tarafından 'çocuk istismarı'na maruz bırakılan Defne Samyeli..
ABD'de düzen satılık senatörlerle işliyor
Dünya

ABD'de düzen satılık senatörlerle işliyor

FETÖ terör örgütü üyesi Enes Kanter, Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li Senatör Ed Markey'i satın aldı. Senatör seçim kampanyasına bağışta..
Bill Gates ve Melinda Gates'ten kritik karar
Dünya

Bill Gates ve Melinda Gates'ten kritik karar

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in boşanma kararı aldığı ortaya çıktı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay