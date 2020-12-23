Ebola'yı keşfeden profesörden korkutan tahmin

Koronavirüs pandemisinin buzdağının görünen yüzü olduğunu söyleyen ve 1976'da Ebola virüsünü keşfeden Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum, insanlığın Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan bilinmeyen sayıda yeni ve potansiyel ölümcül virüsle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

"İnsanlık ölümcül virüslerle karşı karşıya"

1976'da Ebola virüsünün keşfedilmesine yardımcı olan ve o zamandan beri Afrika’da ortaya çıkan yeni patojenleri araştıran Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum'a göre, insanlık Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan bilinmeyen sayıda yeni ve potansiyel olarak ölümcül virüsle karşı karşıya bulunuyor. CNN International’a konuşan Tamfum, "Şimdi yeni patojenlerin ortaya çıkacağı bir dünyadayız. İnsanlar yeni tip corona virüs salgınından daha fazlasına hazır olmalı” açıklamasını yaptı.

1970’li yıllarda genç bir araştırmacı olan Muyembe, hastaların yaklaşık yüzde 88'inin ölümüne neden olan gizemli bir hastalığın kökenini tespit etmek için alınan kan örneklerini Belçika ve ABD’deki laboratuvarlara yolladı. O zamanlar Zaire olarak bilinen hastalık daha sonra "Ebola" adını aldı. Ebola'nın tespiti ise, Afrika'nın yağmur ormanlarının en ücra kısımlarını Batı'daki yüksek teknoloji laboratuvarlarına bağlayan bir zincire dayanıyor.

"Koronavirüsten daha kötü sonuçları olacak"

Şimdi Batı, gelecekteki hastalıklara karşı uyarıda bulunmak için Kongo ve diğer yerlerdeki Afrikalı bilim insanlarından haber bekliyor. Bu araştırmacılardan biri olan Muyembe, daha birçok zoonotik hastalığın (hayvanlardan insanlara atlayan) geleceği konusunda uyardı. Yeni tip corona virüs, sarı humma, çeşitli grip türleri, kuduz, AIDS, bruselloz ve Lyme hastalığı, genellikle bir kemirgen veya böcek gibi bir vektör aracılığıyla hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları oluşturuyor. HIV bir şempanze türünden insanlara atladı ve dünya çapında bir salgına dönüştü. Covid-19'un Çin'de, muhtemelen yarasalarda ortaya çıktığı düşünülüyor.

Bununla birlikte Muyembe, gelecekteki salgınların yeni tip corona virüs pandemisinden daha kötü sonuçlara neden olacağını düşündüğünü söyledi.

Her yıl tehlikeli 3-4 virüs keşfediliyor

Hayvandan insana geçtiği tanımlanan ilk hastalık sarı humma 1901'de keşfedildiğinden beri, araştırmacılar insanlarda hastalığa neden olduğu bilinen en az 200 virüs daha buldular. Edinburgh Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık epidemiyolojisi profesörü olan Mark Woolhouse'un araştırmasına göre, insanlarda salgın hastalığa neden olabilecek yılda üç ile dört yeni virüs türü keşfediliyor. Bu virüslerin çoğunluğu ise hayvanlardan geliyor.

Vahşi yaşam ve ekolojik yıkımın sonucu

Bilim insanları, artan virüs sayısının büyük ölçüde ekolojik yıkım ve vahşi yaşam ticaretinin bir sonucu olduğunu söylüyor. Büyük hayvanların habitat alanları zarar gördüğü için onlar tarafından avlanan fareler, yarasalar ve böcekler hayatta kalmaya devam ediyor. İnsanlarla yaşam alanları yakınlaştığı için sahip olduğu hastalıklar insanlara atlıyor ve durum yeni salgınlara neden oluyor.

Ebola nasıl ortaya çıktı?

Uzmanlar, yaygın olarak Afrika’da görülen Ebola salgınlarının nedeninin ise yağmur ormanlarına yapılan ağır insan saldırısı olduğunu düşünüyor. 2017 yılında yapılan bir çalışmaya göre, araştırmacılar uydu verilerini kullanarak 2001 ile 2014 yılları arasında Orta ve Batı Afrika'daki yağmur ormanı biyomunun sınırları boyunca yer alan 27 Ebola salgınının 25'inin yaklaşık iki yıl önce ormansızlaşma yaşanan yerlerde başladığını ortaya koydu.