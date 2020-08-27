Ebeveynler çocuklara nasıl yaklaşmalı?

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Klinik Psikolog Duygu Barlas, pandemi nedeniyle uzun bir süre okula gidemeyen öğrencilerin yaz tatili sonrasında okula uyum sorunları ve duygu değişiklikleri yaşayabileceklerini ifade etti.

Ders ortamı değişikliği uyum sorunu yaratabilir

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayla 21 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağını hatırlatan Duygu Barlas, uzun bir aradan sonra okulların açılmasının çocuklarda çeşitli uyum sorunlarını da beraberinde getirebileceğini söyledi. Barlas, “İlk olarak aylardır örgün eğitim sisteminden uzak kalan çocuğun derse katılım ortamı değişeceği için tekrardan sınıf ortamına uyum gösterme zorlukları yaşaması beklenebilir. Evinde bilgisayar karşısında ders dinlemeye alışan çocuğun tekrardan sınıf ortamına ve sınıfın kurallarına dönmesi sürecinde zorluklar baş gösterebilir” dedi.

Uyum sağlaması zaman alabilir

“Çocuğun okulu ile evi arasındaki mesafe fazla ise çocuk tekrar okuluna ulaşmak için uzun mesafe yol gitme gibi bir durum ile karşı karşıya kalacaktır” diyen Duygu Barlas, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yüzden, bir süredir eğitime bilgisayar üzerinden ulaşan çocuk tekrardan trafik gibi bir stresör ile tekrardan baş etme durumunda kalabilir. Ayrıca, pandemi sürecinde okul ve ev arasındaki mesafe ortadan kalktığı için çocuğun eğitim için uyanma saati de değişim göstermişti. Şimdi tekrardan daha erken bir saatte uyanması beklenen çocuğun bu konuda da uyum göstermesi zaman alacaktır. Üçüncü olarak uzun okul saatlerine uyum sorunundan söz edilebilir.”

Öfkeli, kaygılı ve mutsuz olabilir

Çeşitli uyum sorunları yaşayan çocukların duygularında karmaşıklık olabileceğini belirten Barlas, “Öfke, kaygı, mutsuzluk gibi duygular görülebilir. Daha küçük yaşlarda uyku sorunları, hırçınlık, ağlama nöbetleri de gündeme gelebilir. Tekrardan yeni bir duruma uyum göstermeye çalışan çocuklarda bu duygular ve davranışlar başlangıçta doğal kabul edilebilir. Ancak zaman içerisinde uyumun gerçekleşmesi, olumsuz duygulanımda ve olumsuz davranışlarda azalma beklenir. Azalma gözlemlenmediği zaman mutlaka profesyonel bir yardım alınması önerilir” diye konuştu.

Çocuklara ne hissettikleri sorulmalı

Uzman Klinik Psikolog Duygu Barlas, pandemi sürecinde uzaktan eğitime çocuklarının uyum göstermesi için çabalayan ebeveynlerin şimdi ise tekrardan okula uyum sağlamaları konusunda çocuklarına destek vermeleri gerektiğini söyledi.

Barlas, ebeveynlere tavsiyelerini şöyle sıraladı:

- Çocuklarının yeni bir duruma uyum gösterirken yaşadıkları duyguların ve davranışların başlangıçta doğal olduğunu kabullenmeliler,

- Çocukları ile okul açılmadan en az 1 hafta öncesinden bu konu hakkında konuşmalılar,

- Konu hakkında konuşurken mutlaka çocuklarının ne hissettiklerini sormalılar ve duygularını kabul ettiklerini onlara göstermeliler,

- Çocukları ile okulların açılması konusu ele alınırken olası zorlukları ve onların nasıl çözülebileceklerini de mutlaka konuşmalılar,

- Çocuklarının yeni düzenlerine okul açılmadan uyum göstermeleri için ufak değişiklikleri konuşmalılar ve uygulamaya okullar açılmadan koymalılar,

- Yeni düzene geçişi mutlaka ufak değişiklikler ile başlatmalılar,

- Yeni düzen konuşulurken çocuklarının fikirlerini almaları çocuk-ebeveyn işbirliğini arttıracak ve uyum sürecini kolaylaştıracaktır,

- Eğer mümkün ise sınıfa uyum için öğretmenleri ile iletişime geçilmelidir.