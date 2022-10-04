  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Eber Gölü'nde 6 saat süren yangın
Gündem

Eber Gölü'nde 6 saat süren yangın

Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmında çıkan yangın yaklaşık 6 saatin sonunda söndürülebildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 13:35:00 -
Eber Gölü'nde 6 saat süren yangın

Yangın, gölün Çay ilçesine bağlı kısmında meydana geldi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede gölün büyük bir bölümüne yayıldı.

Uzun süren kuraklık ve çevresel etkenlere bağlı olarak kuruyan göldeki kamışlar yanarken, yangın bölgesinden çıkan dumanlar Çay ve Bolvadin ilçelerinden de göründü.

Yangının gölün kuruyan kısmında olması ve zeminin bataklık tehlikesi oluşturmasından dolayı itfaiye araçları yangına 4 saat sonra müdahale edebildi.

Dron ile havadan da görüntülenen yangın itfaiye ve iş makinelerinin müdahalesi ile yaklaşık 6 saatin sonunda söndürebildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23