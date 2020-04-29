Rusya'nın Kuril Adaları’ndan biri olan Sahalin Adası’ndaki Ebeko Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamanın ardından küllerin 3,5 kilometre yüksekliğe ulaştığını bildirdi. Ardından gökyüzüne yayılan küller, yağmur olarak Severo-Kurilsk kentine yağdı. O anlar ise bölge halkı tarafından an be an görüntülendi.

Öte yandan Kuril Adaları’ndaki Ebeko Yanardağı'nın 1156 metre yüksekliğinde olduğu ve bölgedeki en aktif yanardağlardan biri olduğu belirtiliyor.