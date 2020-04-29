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Dünya

Ebeko Yanardağı'nda patlama

Rusya’da, Kuril Adaları’ndaki en aktif yanardağlardan biri olan Ebeko yanardağında patlama meydana geldi.

2020-04-29 16:56:00 - 2020-04-29 16:59:30
Ebeko Yanardağı'nda patlama

Rusya'nın Kuril Adaları’ndan biri olan Sahalin Adası’ndaki Ebeko Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamanın ardından küllerin 3,5 kilometre yüksekliğe ulaştığını bildirdi. Ardından gökyüzüne yayılan küller, yağmur olarak Severo-Kurilsk kentine yağdı. O anlar ise bölge halkı tarafından an be an görüntülendi.

Öte yandan Kuril Adaları’ndaki Ebeko Yanardağı'nın 1156 metre yüksekliğinde olduğu ve bölgedeki en aktif yanardağlardan biri olduğu belirtiliyor.

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