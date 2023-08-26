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Ekonomi Ebebek halka arz tarihi 2023 ne zaman? Ebebek halka arz kaç lot verir? Ebebek halka arz fiyatı ve hisse kodu!
Ekonomi

Ebebek halka arz tarihi 2023 ne zaman? Ebebek halka arz kaç lot verir? Ebebek halka arz fiyatı ve hisse kodu!

Yeniakit Publisher
2023-08-26 11:03:00 -
Ebebek halka arz tarihi 2023 ne zaman? Ebebek halka arz kaç lot verir? Ebebek halka arz fiyatı ve hisse kodu!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bebek ve çocuk ürünleri sektöründe öne çıkan Ebebek Mağazacılık'ın halka arzına onay verdi. Bu karar sonrasında halka arzıyla ilgili detaylar araştırılmaya başladı. Peki, Ebebek halka arz tarihi ne zaman? Ebebek halka arz fiyatı ve kodu ne? Ebebek halka arz kaç lot verir? İşte detaylar.

Ebebek Mağazacılık A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzını onayladı. 40.000.000'luk lot artırımı yapması beklenen halka arzın açıklığı %25.00 olarak belirlendi. Buna göre Ebebek, 136.000.00 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 24.000.000 TL artırarak 160.000.000 TL’ye çıkaracak.

 

EBEBEK NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Ebebek Mağazacılık halka arz tarihinin 29-31 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri olarak açıklandı.

 

EBEBEK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Ebebek Mağazacılık hissesi 46,50 TL’den halka arz olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

EBEBEK SEMBOLÜ NE OLACAK? EBEBEK BORSA KODU

Ebebek Mağazacılık hissesinin sembolü “EBEBK” olacak.

 

EBEBEK HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Ebebek Mağazacılık halka arzının büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak açıklandı.

 

EBEBEK HALKA AÇIKLIK ORANI NE KADAR?

Ebebek Mağazacılık’ın halka arz açıklık oranı 29,41%’dır. Toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacaktır.

 

EBEBEK HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Ebebek halka arzı "Eşit dağıtım" yöntemiyle gerçekleşecek.

 

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş KİMİN?

Ebebek Mağazacılık şirketinin 11 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 25,59%’u Ahmet Afif Topbaş’a, 19,60%’ı Mahmud Muhammed Topbaş’a, 19,59%’u Musa Topbaş’a, 13,42%’si Halil Erdoğmuş’a, 7,43%’ü Fatma Hande Topbaş’a, 7,43%’ü Fatma Zehra Ülker’e, 4,91%’i Kamal Anthony Hatoum, 0,97’si Osman Mollalioğlu’na, 0,54’sü Mustafa Latif Topbaş’a, 0,49% Tahir Uğur Temizer’e ve 0,03%’ü Bedia Ebru Işın’a aittir.

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